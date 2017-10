Motociclismo, ultimi due round del Campionato italiano di velocità 2017

A Vallelunga sabato 7 e domenica 8 ottobre in palio i titoli italiani nelle categorie: Moto3, SS600 e Premoto3. Gare in diretta su Sky Sport MotoGP. Noriyuki Haga e Anthony West wild card in SS600 e Michel Fabrizio nel National Trophy (1000 SBK)

Sul tracciato romano Piero Taruffi a Vallelunga recentemente riasfaltato con all'attivo alcuni lavori di restyling (altri sono da finire ndr) si conclude l'edizione 2017 dell'ELF CIV con i round 11 e 12.

Dopo i verdetti di due settimane fa al Mugello (il 23 e 24 settembre scorsi) con l'assegnazione dei titoli italiani nella categoria SBK a Michele Pirro (Ducati) e nella SuperSport 300 a Luca Bernardi (Yamaha), si torna in pista per affrontare una serie di duelli che si preannunciano davvero scoppiettanti.

In Moto3 è infatti testa a testa tra Spinelli (Pro Racing Team KTM) e Zannoni (MF 84 Pluston Althea KTM). Spinelli si presenta a Vallelunga con 16 punti di vantaggio sul rivale, forte del 2° posto del Mugello e di un feeling con la pista romana, dove vinse già lo scorso anno. L’incognita per Zannoni riguarderà le condizioni dell’infortunio al polso rimediato al Mugello, che non gli ha impedito di correre comunque il 10° Round andando a punti, piazzamento che gli permetterà di lottare per il titolo. Proverà ad inserirsi nella battaglia anche Anthony Groppi (Gresini Racing Junior Team Honda) distante però 45 punti dalla vetta. Dietro di loro lotta tra Sintoni (3570 MTA Mahindra), Carraro e Fusco (Team Minimoto Mahindra).

Grande lotta si potrà vedere anche nella SS600, con Ilario Dionisi (Ellan Vannin MV Agusta) in etsta e ben cinque piloti racchiusi in 28 punti e cioè: Davide Stirpe (Extreme Racing Service MV Agusta) reduce dalla vittoria del Mugello, seguito da Marco Bussolotti (Gas Racing Team Yamaha), Nicola Morrentino (Renzi Corse Kawasaki) e Lorenzo Gabellini, tutti e 3 autori di un podio al Mugello Circuit.

La gara sarà resa ancora più elettrizzante per la presenza di due wild card: Noriyuki Haga e Anthony West. Il primo sarà in pista su una Yamaha (n. 41) del Team AG Motorsport Italia, team che schiera in SS600 lo spagnolo Castano Illan (Campione CIV Sport 4T 2016) mentre nella SS300 ha messo in sella alle sue Yamaha in questo 2017 proprio i figli del campione giapponese: Akyto e Ryota, con quest’ultimo reduce dal 4° posto di gara1 al Mugello. Haga che, proprio sulla pista romana, fece doppietta nei round del Mondiale SBK 2008.

Anthony West, ex pilota sia di Motomondiale che SBK, sarà invece in sella ad una Kawasaki preparata dal Team Green Speed.

Nella Premoto3 125 2T occhi puntati su Matteo Bertelle (Team Minimoto Honda) che con i suoi 47 punti di vantaggio su Nikolas Marfurt (Honda) proverà a chiudere i giochi già nella giornata di sabato 7 ottobre. Terzo in classifica Matteo Boncinelli (RMU), che con una bella doppietta conquistata al Mugello negli ultimi due round è terzo in classifica generale a soli 5 punti da Marfurt. Ma non sarà il solo a puntare alla terza posizione nel Campionato italiano, ci sono infatti anche Matteo Patacca (SIC 58 Honda), Mirko Gennai (Honda) e Alex Scorpaniti (Honda), tutti autori di un podio al Mugello.

Apertissima invece la lotta nella 250 4T, con Thomas Brianti (2WheelsPolito) in testa che dovrà guardarsi le spalle da Pasquale Alfano (Kuja Racing Beon) dietro solo 10 punti con all'attivo una strategica doppietta al Mugello. Inoltre anche Elia Bartolini (RMU VR46 Riders Academy) è sicuramente pronto ad inserirsi nella lotta per il titolo.

Nella SS300 con titolo già assegnato a Luca Bernardi (Yamaha) si combatte per le posizioni subito dietro e tanti in lizza come Kevin Arduini (Yamaha) a podio al Mugello, Marco Carusi (GP Project Team Kawasaki) e Nicodemo Matturro (AG MotorSport Italia Yamaha) vincitore sulla pista toscana. Da ricordare anche Matteo Ceccarelli (E&E-LPM Honda) e Francesco Pastore (CH4 by Bottega della Moto Yamaha).

Infine la categoria regina SBK che come detto con titolo già assegnato a tre round dalla fine a Michele Pirro (Ducati Barni Racing) vedrà principalmente la lotta per la vittoria della gara. Tra loro Lorenzo Zanetti che proverà a ripetere la grande vittoria ottenuta al sabato del Mugello. Il pilota Ducati Motocorsa, 2° in classifica generale, arriva a Vallelunga dopo il 6° posto nel Mondiale SS a Magny Cours ma soprattutto con 45 punti di vantaggio sul suo diretto avversario per la seconda posizione finale nell’italiano: Matteo Baiocco. L’alfiere Aprilia Nuova M2 Racing avrà voglia di riscatto dopo lo sfortunato weekend toscano, mentre dovrà guardarsi le spalle da rivali come Alessandro Andreozzi (Speed Action by Andreozzi R.C. Yamaha), Roberto Tamburini (Pata Yamaha Official Team Yamaha) tornato a podio al Mugello, e Matteo Ferrari (DMR Racing BMW).

Eventi – Tanti gli eventi dei round 3570 dell’ELF CIV a Vallelunga a cominciare dalla presenza del title sponsor delle gare, la Cooperativa Radio Taxi 3570, che avrà una saletta riservata per i propri ospiti e la domenica, al termine delle gare, farà un giro di pista con i taxi ibridi, fiore all’occhiello dell’azienda.

Spazio poi alla presenza di ELF, con la ricorrenza dei 50 anni di vita dell’azienda, che, in collaborazione con il CIV, avrà un premio intitolato a Francesco Gentile, il premio per il miglior giovane Under17 nella SS600.

Nel corso del weekend Presentazione del National Trophy 2018 in sala stampa, dove al sabato ci saranno le premiazioni dei poleman di Vallelunga, e la consegna di un premio particolare. Alle 17.30 infatti il “Keanu Reeves TheClub” gruppo di fan a sostegno di Keanu Reeves e della Arch Motorcycle (sponsor di Damian Jigalov) consegnerà allo stesso Jigalov, appassionato Ducatista, un particolare regalo messo a disposizione proprio da Ducati. La giornata si concluderà poi con l’aperitivo targato ELF.

TV e biglietti – Le gare saranno visibili in diretta (sab 7 dalle 13.30 e dom 8 dalle 15.20) su Sky Sport MotoGPHD (canale 208), con il round di domenica della Moto3 che andrà in differita a fine giornata (ore 18.00). Le gare saranno come sempre visibili in live streaming su Sportube.tv.

In autodromo:

Venerdì: ingresso gratuito

Sabato: ingresso € 10, ridotto € 8

Domenica: ingresso € 15, ridotto € 10

Riduzioni applicate a: donne, tesserati FMI e under 18. Ingresso gratuito per gli under 14.