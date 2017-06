Moto GP e Speed Sound Festival in Mugello: istruzioni

Fine settimana impegnativo per le strade del Mugello che si preparano ad accogliere il grande flusso di spettatori

Al Motomondiale si aggiungeranno coloro che prenderanno parte all’evento Mugello Speed Sound Festival che si svolgerà nel centro storico di Scarperia.



Per gestire al meglio questa problematica è stato predisposto un servizio di viabilità che si avvarrà della Polizia Stradale, della Polizia Municipale dell'Unione Mugello e della Polizia Provinciale, il tutto di concerto con L’arma dei Carabinieri, la Protezione Civile, la Città Metropolitana, la Prefettura e Questura di Firenze.



Nove treni straordinari e maggiore offerta di posti sui treni ordinari per il Gran Premio di Motociclismo in programma all’autodromo del Mugello domenica 4 giugno. Trenitalia, in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà le corse tra Firenze, Borgo San Lorenzo e Faenza il cui programma è già consultabile su trenitalia.com

Nel dettaglio, le partenze al mattino da Firenze SMN verso Borgo San Lorenzo 7.29, 7.50, 8.20, 8.40, 8.55, 9.35, 9.52, 11.40 e da Faenza verso Borgo San Lorenzo 8.20, 9.00, 10.20 al pomeriggio da Borgo San Lorenzo a Firenze SMN 16.45, 17.00, 17.28, 17.47, 18.06,18.43, 19.36, 19.47, 20.32, 20.47, 21.32 e da Borgo San Lorenzo a Faenza 17.30, 18.22, 18.45, 20.22.

Oltre agli sportelli, i biglietti si possono acquistare anche alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo trenitalia.com, con la APP Trenitalia, e nei quasi 4700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

L’organizzatore dell’evento metterà a disposizione, per la giornata di domenica, un servizio di autobus gratuiti che dalla stazione di Borgo San Lorenzo porteranno in prossimità dell’autodromo (circa due chilometri ingresso Luco).

Sono previsti circa 100.000 spettatori per assistere all’edizione 2017 del Motomondiale di motociclismo “Gran Premio d’Italia Oakley”.

Un numero considerevole che richiede la valutazione di diversi aspetti connessi al corretto svolgimento della manifestazione e l’adozione di misure volte a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale limitazione rappresenta, infatti, un valido strumento di prevenzione necessario per evitare il verificarsi di comportamenti antisociali capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico; all’interno del circuito esiste poi una potenziale situazione di rischio per la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro. Per queste ragioni il Prefetto di Firenze ha emesso un ordinanza che vieta dalle ore 9.00 di giovedì 1 giugno alle ore 15.30 di domenica 4 giugno, l’introduzione e la vendita per asporto all’interno del circuito di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, mentre dalle 18.00 di sabato 3 giugno alle ore 6.00 di domenica 4 giugno è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, in tutti i territori comunali di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio.

Infine, è fatto obbligo a tutti gli esercizi interessati di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa emessa dalla Prefettura. Forze dell’Ordine e Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento.



Per coloro che decideranno di spostarsi tra il Mugello Circuit e il centro di Scarperia senza utilizzare il mezzo proprio, il Comune organizza una navetta straordinaria e gratuita, nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 giugno, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 24.00, con una frequenza di 30 minuti, di modo da creare un vero e proprio “ponte” fra l’Autodromo e l’abitato di Scarperia, per offrire a chi lo voglia l’opportunità di recarsi alle gare di MotoGP in sicurezza, e partecipare alle iniziative che si terranno in quei giorni nel centro storico del paese.

Le corse della navetta avranno inizio dalla rotonda in prossimità dell’ingresso del Mugello Circuit denominato ‘Arrabbiata’, proseguendo fino agli accessi ‘Scarperia’ e ‘Palagio’, e continuando verso Scarperia, toccando l’incrocio fra Viale Dante e Via Boccaccio, la rotonda ‘Coltelli’ e il Centro Commerciale. In prossimità delle fermate è posizionata adeguata segnalazione per facilitarne la fruizione. Il Mugello Circuit mette a disposizione inoltre un servizio di collegamento fra i vari ingressi della pista.

Per gestire, invece, coloro che decidono di recarsi all’autodromo con i propri mezzi è stato pianificato l’utilizzo di pattuglie lungo le principali via di afflusso e deflusso all’Autodromo.

La novità di quest'anno è l'apertura del nuovo casello autostradale di Firenzuola-Mugello, verso il quale sarà indirizzato parte del flusso degli spettatori previsti per il pomeriggio di domenica 4 giugno. Inoltre, come sempre, si cercherà di smistare i veicoli lungo tutti i percorsi alternativi disponibili, cercando così di “alleggerire” il casello autostradale di Barberino del Mugello, dove di consueto tutti cercano di arrivare il pomeriggio della domenica della gara. I percorsi alternativi, tutti indicati con apposita segnaletica stradale tramite la distribuzione di volantini informativi, per mezzo di varie forme di pubblicizzazione ( social e messaggi diffusi all'interno dell'impianto sportivo), saranno tutti quelli disponibili: ad esempio la SS65 – Bolognese - perraggiungere Bologna o Firenze; la SP 551 traversa del Mugello in direzione Pontassieve e da qui il casello di Incisa per l'autostrada del Sole; la SS 302 – Brisighellese Ravennate per raggiungere Firenze o Faenza e da qui la Autostrada Adriatica; la SP 503 del Passo del Giogo e da qui Imola e la A14; la SP 37 e poi la SP 39 per il casello autostradale di Firenzuola-Mugello e, naturalmente il casello di Barberino). Si raccomanda quindi di seguire le indicazioni che verranno fornite agli spettatori con i vari canali di comunicazione e, ancora di più, di attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale presente sulle strade del Mugello indicante i diversi itinerari affinché ciascuno possa raggiungere la propria destinazione finale.

Nei pressi dell'Autodromo sono stati istituite varie aree di parcheggio. Anche in questo caso l'uscita da ciascun parcheggio sarà obbligatoria nella direzione indicata in loco, di modo da poter incanalare i veicoli lungo le direttrici di transito e non in senso contrario a queste perchè rimarrebbero bloccati.

Le principali prescrizioni adottate:

- Il casello autostradale di Barberino di Mugello è chiuso in ingresso (nel senso che sono attivi solo i varchi che immettono nel Mugello e non il contrario) dalle ore 5 alle ore 12 del 4/6/2017

- Interdizione della circolazione dei veicoli aventi massa limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché ai caravan e autocaravan di qualsiasi massa, in tutte le strade e aree aperte al pubblico transito fino ad una distanza di 5 Km dall’ingresso Paddok dell’Autodromo del Mugello dalle ore 14:00 di domenica 4 giugno 2017 fino alle ore 20:00 dello stesso giorno. Quindi I caravan e autocaravan (roulotte e camper) già presenti all’interno dell’Autodromo o dei parcheggi esterni potranno uscire dal perimetro dell’Autodromo o dall’interno dei rispettivi parcheggi privati solo dopo le 20:00;

- sulla SP 503 Del Passo del Giogo senso unico di marcia da svincolo Palagio a rotatoria intersezione con via Margheri dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel Comune di Scarperia San Piero;

- sulla SP 37 Galliano Sant’Agata senso unico di marcia da intersezione con via della Repubblica all’intersezione con via di Gabbiano dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Scarperia San Piero;

- sulla SP 131 Di Bilancino senso unico di marcia da rotatoria loc. Le Maschere a rotatoria Casello A1 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Barberino di Mugello;

- sulla SP 131 Di Bilancino senso unico di marcia da rotatoria Casello A1 a svincolo Barberino di Mugello dalle ore 5:00 alle ore 12:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Barberino di Mugello;

Viale del Lago dalla rotatoria casello A1 all’intersezione con SP131, senso unico di marcia dalle ore 5:00 alle ore 12:00 del 4 Giugno 2017 nel comune di Barberino di Mugello;

- nel Viale Kennedy, centro abitato di Scarperia, divieto di transito ai caravan e autocaravan da rotatoria intersezione con via Margheri - SP 503 fino alla rotatoria intersezione Viale Matteotti dalle ore 19:00 del giorno 31 maggio 2017 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Scarperia e San Piero;

- Via Lippi, centro abitato di Scarperia, divieto di transito ai caravan e autocaravan da rotatoria intersezione con via Margheri - SP 503 fino a intersezione con Viale Kennedy dalle ore 19:00 del giorno 31 maggio 2017 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Scarperia e San Piero;

- Viale Dante da intersezione con SP 42 e Viale Matteotti fino a intersezione con Viale Kennedy, centro abitato di Scarperia, senso unico di marcia dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Scarperia San Piero;

- Via Buozzi, centro abitato di Scarperia, divieto di sosta a tutti i veicoli a carattere permanente e divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autorizzati (residenti e autorizzati dall’organizzazione con pass veicolare) dalle ore 6:00 di giovedì 1 giugno 2017 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017 nel comune di Scarperia San Piero;

- sulla SP 42 Di Luco del Bagnone senso unico di marcia dall’intersezione con la strada comunale per Luco in loc. Bagnone fino all’intersezione con la strada comunale per Borgo San Lorenzo in loc. Senni dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017, nel comune di Borgo San Lorenzo;

- sulla SP 42 Di Luco e del Bagnone divieto di transito e di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, nel tratto compreso fra l’intersezione della strada comunale per Luco in loc. Bagnone fino all’intersezione con la SP503 dalle ore 6:00 del 1 giugno 2017 alle ore 24:00 del 4 giugno 2017 eccetto autorizzati (residenti e autorizzati dall’organizzazione con pass veicolare), nel comune di Borgo San Lorenzo;

- infine sulla Strada comunale di Luco senso unico di marcia dall’intersezione con SP42 fino a centro abitato di Luco, dalle ore 7:00 del 2 giugno 2017 alle ore 20:00 del 4 giugno 2017 nel comune di Borgo San Lorenzo;