Moto Bomb: festa dei “Biker” a Dogana

Sabato 9 settembre la 4° edizione della manifestazione, promossa dal TNT Biker group di Castelfiorentino

“La nostra non è solo una passione. Ma è una filosofia di vita, basata sul rispetto, l’onore, la fratellanza. Tutti sono i benvenuti, se vengono in pace” Esordisce così “Billy”, direttore del gruppo biker del Moto Club di Castelfiorentino, nel presentare la 4° edizione del Moto Bomb, in programma sabato prossimo – 9 settembre – nella frazione di Dogana. Una festa della “Toscana irriverente” aperta a tutti, a partire naturalmente dagli amanti delle due ruote, che contempla musica dal vivo, cena, pastasciutta e grigliata notturna, oltre a un giro pomeridiano in moto tra le colline della Valdelsa.

Lo slogan della manifestazione, che vale come un invito, è chiaro: “Vieni in pace, vieni sincero o stai a casa”. Un linguaggio schietto, asciutto, essenziale, che riassume in una battuta la filosofia del gruppo, i cui componenti amano distinguersi - ognuno - con un proprio “nickname”, quasi a suggerire una particolare attitudine, la propria fisionomia, un aspetto del carattere. Così, accanto a Billy (direttore) troviamo Semir (vicedirettore) Big Jim (segretario) o magari altri, come il “Capitano Kirk”, noto per la sua capacità di orientarsi in qualsiasi situazione.

La festa prenderà il via dal pomeriggio di sabato, anche fin dal mattino gli organizzatori segnalano l’”Open door” (dalle ore 10.00), con il ritrovo dei primi partecipanti. Alle 17.00 è in programma il moto giro tra le colline, intervallato da una sosta alla Cisterna romana di Montaione, dove sarà offerta una bevuta. In serata, il rientro e la cena (ore 20.00) con bistecca e altre tipicità toscane, accompagnata da musica live. Alle 22.00 si terrà la premiazione dei gruppi partecipanti, con la consegna di un oggetto-ricordo realizzato dal gruppo castellano. Ma non è finita qui, perché la festa proseguirà fino a notte fonda. Alle 1.00 di notte è infatti prevista un pastasciutta extra e, a seguire – per i più resistenti di stomaco – una bella grigliata alle 3.00 in punto.

Oltre a promuovere la festa, la sezione Biker di Castelfiorentino desidera ricordare che ogni giovedì (dalle ore 20.00) è aperta la sede della TNT House, che si trova in via delle Vecchiarelle 19/A (loc. Varna, Comune di Gambassi Terme), aperta a quanti abbiano voglia di conoscere più a fondo l’attività del gruppo, senza impegno. “Come minimo gli sarà offerta una bevuta” fa sapere Billy.