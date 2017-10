Mostre, mercatini, e frutti d'autunno nel weekend

A Firenze la rassegna al Giardino dell'Orticoltura. Il "mercato temporaneo" di filiera corta nello spazio coworking Impact Hub. Nella Chiesa di San Salvatore in Ognissanti Wine&Art. In Mugello, il marrone. In Val di Chiana il 'Treno del gigante bianco'. Anche a Marradi per la 'Sagra della castagna'

FIRENZE- La Società Toscana dell'Orticoltura e l'assessore all'Ambiente Alessia Bettini inaugureranno la mostra mercato autunnale alle 9 del 7 ottobre. Due giorni, sabato e domenica, di mostra mercato di piante e fiori e numerosi eventi inseriti in una rassegna tradizionale e particolarmente amata dai fiorentini che approfittano del vivaio urbano per rifornirsi. Come ogni anno la Polizia Municipale controllerà gli accessi al Giardino dell'Orticoltura sul lato Mugnone e sulla via Bolognese.

Ci sarà anche Alveare che dice Si! nella tre giorni di festa dedicata ai cambiamenti digitali, l'innovazione sociale e le nuove forme di vita e socialità che animerà Impact Hub Firenze il prossimo fine settimana nel quartiere di Rifredi. La piattaforma web che avvicina i produttori ai consumatori rappresenta infatti un buon esempio di come sia possibile cambiare le proprie abitudini quotidiane usando le nuove tecnologie e mantenendo al tempo stesso un forte legame con il territorio e la tradizione. Nella giornata di sabato 7 ottobre (dalle ore 17.00 alle 19:00) i produttori locali della rete di Alveare che dice Si! allestiranno un vero e proprio mercatino di filiera corta dove sarà possibile non solo degustare le loro bontà, ma soprattutto conoscere le loro storie e capire come vengono creati i loro prodotti nel rispetto della stagionalità, dell'ambiente e del territorio. In occasione di questa festa, sarà possibile anche seguire dei Laboratori gratuiti per bambini ed adulti, organizzati in collaborazione con Labsitters e TAF. I laboratori da bambini offriranno spunto per creare con il sale e gli aromi dei condimenti artigianali utili per arricchire i piatti, oppure un piccolo orto in barattolo per arricchire il terrazzo o la cameretta. Per gli adulti, invece, le menti creative di TAF offriranno dimostrazioni e consigli di styling per la tavola, giocando con elementi dell'orto ed altri oggetti domestici, per creare apparecchiature originali e non banali.

Arte e vino, per una buona causa. Wine&Art Charity event è questo, degustazioni e mostra per costruire un parco giochi in un asilo a Betlemme. L’evento, in programma dal 4 al 15 ottobre nella Chiesa di S.Salvatore in Ognissanti a Firenze, avrà il suo culmine sabato 7 ottobre, con una degustazione di vini di altissima qualità. A seguire, alle 20.45, si terrà un concerto dal titolo “Nacque al mondo un sole” con musiche del Maestro Federico Bonetti Amendola. Tutto il ricavato sarà devoluto in favore del progetto “Liberi di giocare” promosso da ATS Pro Terra Santa e la Provincia Toscana dei Frati Minori.

Saranno 69 i banchi presenti alla seconda edizione del Mercatino del riuso sabato 7 ottobre nel centro di Lastra a Signa. Al bando di partecipazione, aperto dall’amministrazione comunale e rivolto ai residenti, hanno risposto quindi tanti cittadini interessati a ridare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle cantine o soffitte. Il mercatino si articolerà tra piazza Garibaldi e in via Dante Alighieri dalle 10 alle 18. Coloro che parteciperanno al mercatino usufruiranno di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via, ossia articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte.

Domani i valdarnesi e tutti gli appassionati di ciclismo d’epoca, sono attesi nell’ex area mineraria Enel di Santa Barbara: La Marzocchina ed Enel, in collaborazione con Pro Loco San Giovanni Valdarno e Confcommercio Valdarno, organizzano infatti la giornata “Pedalando in Miniera” per percorrere in sella alle due ruote un itinerario più unico che raro nel panorama toscano. Sulle vie dell’ex area mineraria, che si estende per 1.600 ettari nel Valdarno aretino e fiorentino tra i territori comunali di Cavriglia e Figline e Incisa Valdarno, i ciclisti avranno l’opportunità di pedalare in un paesaggio che a tratti sembra lunare e che in altri punti conduce lungo strade bianche alla scoperta della natura. L’appuntamento è per domani, sabato 7 ottobre, alle ore 14:30, in località Forestello, a Cavriglia, per la partenza della pedalata con bici vintage e gravel.

Marrone, frutto per eccellenza dell'autunno. E in Mugello è davvero un'eccellenza perché si fregia del marchio di Igp (certificazione europea di indicazione geografica protetta). E come ogni anno con l'arrivo della stagione autunnale questo prelibato prodotto è protagonista di sagre, manifestazioni, rassegne e appuntamenti golosi. Queste le iniziative che lo celebrano: la “Fiera di Ottobre” a Dicomano, 7 e 8 ottobre; la 54esima “Sagra delle castagne e del Marron Buono” a Marradi, 8, 15, 22 e 29 ottobre; e negli stessi giorni la “Sagra del Marrone e Frutti del sottobosco” a Palazzuolo sul Senio; la 22esima edizione di “Dal Bosco e dalla Pietra” a Firenzuola, 15 e 22 ottobre; oltre alla “Festa dei Marroni” a Vicchio, 8 e 15 ottobre, e la 10ma “Festa del Marrone e dei prodotti tipici locali” a San Piero a Sieve, 8, 15 e 22 ottobre.

Potenziati i collegamenti ferroviari per Marradi nelle domeniche di ottobre, per rendere possibile un più facile accesso alla 'Sagra della castagna'. I nuovi servizi permetteranno ai visitatori di raggiungere facilmente ed in maniera ecosostenibile Marradi partendo da Firenze, da Borgo San Lorenzo e da Faenza.

Prosegue l'itinerario culturale-artistico "Nel Mugello sotto il cielo di Giotto" che offre l'occasione di ammirare la "Madonna di San Giorgio alla Costa" esposta fino al 7 gennaio al Museo Beato Angelico di Vicchio e la Madonna col Bambino alla Pieve di Borgo San Lorenzo, oltre ad altre pregiate opere del Trecento presenti nel territorio.

Un treno speciale dedicato al 'Gigante Bianco', gli imponenti bovini di razza chianina, attraverserà la Val di Chiana il prossimo sabato 7 ottobre in occasione di una giornata dedicata alla mobilità sostenibile ed al turismo slow, con particolare attenzione per il cicloturismo. Il treno partirà da Arezzo, raggiungerà Sinalunga, dove visitatori e cicloturisti potranno partecipare ad un incontro dedicato alla 'valorizzazione delle linee ferroviarie minori attraverso il collegamento con percorsi cicloturistici', oppure partecipare ad una pedalata tra borghi e sentieri. Sabato 7 ottobre il 'Treno del gigante bianco' partirà da Arezzo alle ore 9 ed arriverà a Sinalunga alle ore 9.51. Alle ore 10.15 è prevista la partenza di una pedalata cicloturistico alla scoperta dei Borghi di Sinalunga e dei sentieri del Gigante Bianco (possibile noleggiare bici sul posto). Contemporaneamente, alle ore 10.30, si terrà il convegno 'Il Treno del Gigante Bianco - progetto di valorizzazione delle linea ferroviarie minori attraverso il collegamento con i percorsi cicloturistici'. Alle ore 13.00 partecipanti al convegno e ciclisti si ricongiungeranno per il pranzo. L'iniziativa si concluderà alle ore 18.30, con la partenza da Sinalunga del treno, il cui arrivo è previsto ad Arezzo per le ore 19.17.

Prosegue Lucca Jazz Donna sabato 7 al teatro Artè di Capannori. La manifestazione, alla XIII edizione, è organizzata dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno dalla Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e il patrocinio delle Pari Opportunità della Regione Toscana. Sabato 7 ottobre alle 21,15a ingresso libero, serata Filibusta Records con Annalisa De Feo featuring DOS Duo Onirico Sonoro nel primo set, e il Diana Tejera Quintet nel secondo: Diana Tejera a voce, chitarra, piano; Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabrizio Fratepietro alla batteria, Pietro Casadei al basso ed Ersilia Prosperi alla tromba.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre alle ore 16 (e in tutti i ine settimana di ottobre) si svolgerà a Chiusi “Porsenna’s Undergroud Escape”. L’iniziativa, gratuita con prenotazione obbligatoria, è organizzata dall’associazione Clanis Service in collaborazione e con il sostegno del Comune della Città di Chiusi, Regione Toscana e Fondazione Musei Senesi, grazie al contributo degli uffici, di studiosi e giovani volontari, con la supervisione di esperti nei settori. L'evento è di fatto un vero e proprio gioco, con l'allestimento di un’Escape Room a tema etrusco all’interno del Museo Civico “La Città Sotterranea” di Chiusi. I partecipanti, per trovare l’uscita, nel tempo massimo di 60 minuti, dovranno risolvere un percorso tra personaggi, indovinelli, rompicapi e passare attraverso cunicoli, urne e tegole trovandosi immersi nella cultura etrusca. Gli enigmi di “Porsenna’s Undergroud Escape” rappresentano un gioco pensato per tutta la famiglia. Oltre a questa bella iniziativa, nel fine settimana proseguono importanti eventi Culturali in Città che permetteranno anche la scoperta delle numerose ricchezze di Chiusi: arriva il blog press tour in collaborazione con la Strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana (domenica 8) che coinvolge giornalisti e blogger nel territorio della Valdichiana Senese, in visita ai Musei della Città di Porsenna. Prosegue inoltre la decima Rassegna Corale J. Arcadelt, con oltre 150 coristi provenienti da Francia (Parigi) e Italia, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Secondiano (info http://www.corojacobarcadelt.it/) sabato alle ore 21.15 e Domenica alle 16.30, ad ingresso gratuito. I coristi avranno tempo a disposizione anche per scoprire le ricchezze della Città e del territorio con visite guidate. Sabato 7, inoltre, si svolge la “Autumn Edition” di Diaframmi Chiusi No Stop, Flashati Cinefotoclub, Comune, Fondazione Orizzonti d'Arte: si conclude la prima parte ed inizia la seconda del progetto con le premiazioni itineranti della Summer Edition, mostre fotografiche nei Musei, contest, workshop (info https://www.diaframmichiusi.it/). “Porsenna’s Undergroud Escape” sarà attivo tutti i fine settimana di ottobre alle ore 16.00, l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info e prenotazioni: Museo Civico “La Città Sotterranea”, Via IIª Ciminia, 1. Tel: 057820915 | Cell: 334 6266852. Mail: info@clanis.it.

Domenica 8 ottobre torna l’evento annuale del trekking geotermico lungo il bellissimo sentiero “Geotermia e Vapore” che conduce dalle Fumarole di Sasso Pisano alle Biancane di Monterotondo Marittimo, nel cuore delle colline metallifere toscane. Abbinata alla camminata, che quest’anno avrà come sottotitolo “Alla scoperta del vapore e delle eccellenze del territorio”, vi è l’opportunità di visitare lacentrale geotermica Enel Green Power “Sasso 2”, a Sasso Pisano nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina, con tante attrazioni per l’intera giornata. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9:00 alla Chiesetta del Michelucci di Sasso Pisano: colazione offerta a tutti i partecipanti, visita delle manifestazioni naturali “Le Fumarole” e alle 9:30 partenza per la passeggiata con guide ambientali lungo il sentiero. Il percorso di 4 km condurrà i camminatori da Sasso Pisano fino al Parco delle Biancane di Monterotondo M.mo, dove i partecipanti potranno sostare e ammirare un paesaggio unico oltre che un panorama mozzafiato. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “La Fumarola”. A partire dalle ore 11:00 saranno aperte anche le porte della Centrale “Sasso 2” con possibilità di visite guidate a cura del personale Enel Green Power. Al termine della passeggiata un bus navetta porterà i partecipanti in centrale, dove per tutti i visitatori sarà a disposizione il menu geotermico preparato dalla Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili, fondata da Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche) e da Fondazione Slow Food per la biodiversità, con prodotti tipici delle aree geotermiche, dal basilico al formaggio, dai salumi ad altre specialità per la cui produzione viene utilizzato il vapore geotermico. Alle 14:30 possibilità di escursione alle Terme etrusco romane del Bagnone. L’evento si chiuderà intorno alle ore 17:00. Presente in centrale anche il Punto Enel, che illustrerà ai visitatori tutte le opportunità di risparmio in bolletta per le forniture luce e gas e per l’efficienza energetica con le soluzioni più innovative, dal fotovoltaico fino alle lampade a led e alle biciclette elettriche.