Mostra mercato piante e fiori nel weekend

Torna la rassegna al Giardino dell'Orticoltura

La Società Toscana dell'Orticoltura e l'assessore all'Ambiente Alessia Bettini inaugureranno la mostra mercato autunnale alle 9 del 7 ottobre.



Due giorni, sabato e domenica, di mostra mercato di piante e fiori e numerosi eventi inseriti in una rassegna tradizionale e particolarmente amata dai fiorentini che approfittano del vivaio urbano per rifornirsi.



Come ogni anno la Polizia Municipale controllerà gli accessi al Giardino dell'Orticoltura sul lato Mugnone e sulla via Bolognese