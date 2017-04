Mostra dei Fiori: piazzale degli Uffizi diventa un grande giardino

Fiera di Primavera: torna il mercato intorno allo stadio Franchi

Per il secondo anno consecutivo il piazzale degli Uffizi diventa un grande giardino, sommerso dai colori e dai profumi di fiori e piante. In occasione dell’edizione 2017 della ‘Mostra dei Fiori’ l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire l’antica consuetudine con la realizzazione di un allestimento verde capace di rievocare la 'Mostra Mercato Primaverile' che nacque a Firenze nel 1855. L'inaugurazione questa mattina con il sindaco Dario Nardella, l'assessore all'ambiente Alessia Bettini, il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt e il titolare dell'azienda Vannucci Piante di Pistoia. Il giardino, che interessa una superficie di 360 metri quadrati ed è stato realizzato dal personale della direzione ambiente, rimarrà nel piazzale degli Uffizi dal 29 aprile al 21 maggio offrendo a cittadini e turisti l’occasione di ammirare una scenografia unica di uno dei luoghi più suggestivi della città. Il progetto è stato donato al Comune dall’azienda Vannucci, che inoltre ha messo a disposizione, temporaneamente e gratuitamente, tutte le piante divise fra specie di alto fusto e cespugliose oltre, quest’anno, a numerose piante di agrumi.

Domenica 30 aprile a Firenze si alza il sipario sulla sedicesima edizione della Fiera di Primavera, il grande mercato che si sviluppa intorno allo Stadio “Artemio Franchi”, nel quartiere di Campo di Marte. La manifestazione, organizzata da FIVA (Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica)- Confcommercio Firenze, mira a superare il successo dell’edizione 2016, quando ha richiamato oltre 30 mila visitatori. Oltre trecento gli stand, che resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 20.00 per offrire un vastissimo assortimento merceologico, in grado di rispondere a qualsiasi tipo di richiesta: calzature e pelletteria, abbigliamento uomo donna e bambino, bigiotteria, oggettistica, giocattoli, libri, casalinghi e biancheria per la casa, piante e fiori, animali vivi, profumi e cosmetici, stampe e quadri e molto altro. Ampissima anche la scelta per il settore alimentare, con i prodotti tipici toscani e di altre regioni, dai gustosi panini farciti di porchetta e lampredotto ai “pronti a mangiare” della rosticceria, ai cartocci di pesce e verdure fritte, gelati, brigidini e altre specialità dolci.