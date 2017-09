Mosquito's Way Grand Tour 2017

La Finale al Mugello, Domenica 24 Settembre. Pista del Mugellino - Mugello Circuit. Ospitati dal Round 8/9 del Campionato Mondiale Velocità.

Iniziata per gioco, una “zingarata” fra tre amici con in comune la passione per i motori di qualsiasi tipo e la musica, di qualsiasi tipo: la Mosquito’s Way, la Reunion di Ciclomotori d’epoca, continua. Piero Pelù, Giovanni Di Pillo e Ringo DJ ci hanno messo tutta la loro passione e tempo libero per organizzarla, dalla prima “clandestina” nel centro storico di Firenze nel 2015 alla Finale del Mugello 2017.



Dopo la tappa di Verona al Motor Bike Expo in Gennaio, Lignano Sabbiadoro durante il Biker Fest e a Tavarnelle Val di Pesa nel cuore del Chianti, anche quest’anno il Grand Tour arriva nel mitico Circuito del Mugello, all’interno del quale c’è la pista di Kart e Minimoto del Mugellino. Lì i Cinquantini a pedali Mosquito, Ciao, Bravo, SI, Solex, Motom ed altre rarità, rigorosamente vintage, gireranno in parata fino a quando non potranno entrare il PISTA.



Il Campionato Italiano di Velocità con la sua penultima prova di stagione, ospita la Mosquito’s Way e a fine giornata di gare, Domenica 24 Settembre, i Mosquitari, potranno fare un giro di pista tutti insieme, dove poco prima i piloti “veri” hanno sfrecciato a velocità da record.

L’emozione di percorrere la pista, decisamente impegnativa in alcuni punti in salita per le biciclette con motore ausiliario e i vecchi Ciao, non scoraggia i Mosquitari che a forza di pedali arrivano sul traguardo per la foto finale.



Dalle 14.00 la “Tribù dei Ragazzacci a scoppio” si riunirà nel paddock per esporre i propri mezzi con il commento e le interviste ai partecipanti di Piero, Giovanni e Ringo, poi Batterie di Parate al Mugellino ed infine giro in pista.



Il dress code questa volta sarà dedicato alla saga di Star Wars.



Vi sarà anche la Baby Mosquito’s, mezzora dedicata ai bimbi in bicicletta, che gireanno al Mugellino, capitanati da Piero.



Poi la consueta Premiazione per i mezzi più belli di ogni Categoria: I Rulli, Ciclomotori e Elaborati, il look più Coll, la Lady, quello che viene da più lontano, oltre a premi offerti dai Partners della Mosquito’s Way.



Un’occasione unica, un doppio show per i Mosquitari e non, che potranno seguire il folto programma di gare del Campionato Italiano.



LE CATEGORIE

CICLOMOTORI Ciclomotori a pedali mono marcia, fino a 50cc., ante 1990

RULLI Ciclomotori con motori ausiliari e/Rulli, ante 1990

ELABORATI Ciclomotori a pedali mono marcia, fino a 50 cc, elaborati o customizzati” ante 1990.



PROGRAMMA

15.00 - Show&Shine dei propri mezzi con presentazione di Piero Pelù, Giovanni Di Pillo, Ringo DJ.

16.00 Inizio Turni Parata

17.30 Baby Mosquito

18.00 Parata in gruppo di tutti i partecipanti nella pista del Mugello

19.00 - Premiazioni



Gli orari possono subire variazioni.

Per assistere alla parata è necessario acquistare un biglietto d’ingresso al CIV. Chiunque può iscriversi con un 50 cc a pedali mono marcia antecedente 1992!

INFO/ISCRIZIONI info@mosquitosway.com

