​Moschea a Firenze: dibattito pubblico su dove costruirla

Talk radio show a cura di Controradio con l’Imam e presidente dell’Ucoii, il Rettore dell’Unifi e Pape Diaw

Una serata di confronto in merito alle possibili location in cui realizzare la moschea: l’appuntamento fa parte della rassegna “This is Florence”, a cura di Controradio, per il palinsesto di Flower, che riempirà le serate al Piazzale fino alla fine di settembre.

Diversi i luoghi e le strutture individuate negli ultimi anni, prima aree ed immobili pubblici, poi la svolta privata con la dichiarazione da parte della comunità islamica di voler operare un acquisto a proprie spese, attraverso contribuenti e sponsor.

Adesso tornano sul tavolo vecchie proposte?

Resta inalterata la strategia di realizzare una unica grande Moschea oppure si prendono in considerazione strutture diverse dislocate sul territorio?

Esistono ancora contenitori vuoti da reinventare sia all'interno del, capoluogo che nella prima periferia.



Il dibattito sulla realizzazione della moschea a Firenze si riaccende sulla terrazza più bella della città, domani, giovedì 31 agosto alle ore 21, al Flower, lo spazio estivo di piazzale Michelangelo.

Al talk radio show, in diretta su Controradio, parteciperanno l'Imam di Firenze e presidente dell'Ucoii Izzedin Elzir, Il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze Luigi Dei e Pape Diaw, protagonista alla fine dello scorso Ramadan di una preghiera di protesta in piazza della Signoria. Conduce Raffaele Palumbo (ingresso libero).