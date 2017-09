Morte Riccardo Conti: il cordoglio in Toscana

​Il sindaco Nardella: “Un politico vero e appassionato, un bravo e serio amministratore”

"La scomparsa di Riccardo Conti è una grave perdita che mi addolora profondamente. Riccardo è stato un importantissimo amministratore della Regione Toscana. Il suo prezioso lavoro ha contribuito all'ammodernamento legislativo e infrastrutturale di tutta la regione" così Enrico Rossi, presidente della Toscana, esprime la sua commozione per la scomparsa dell'ex assessore all'urbanistica e alle infrastrutture della Regione, sottolineando inoltre il suo impegno instancabile e il suo valore di militante e dirigente politico sin dai tempi del Partito Comunista Italiano e fino alle più recenti evoluzioni, espresso anche con una generosa opera di formazione delle giovani generazioni. "Alla famiglia e i figli di Riccardo Conti – conclude Rossi - rivolgo le condoglianze mie personali e di tutta la Giunta".

“Quando ho appreso, con grande dolore, della scomparsa di Riccardo mi sono passate davanti agli occhi le immagini di tanti anni trascorsi insieme nella politica a Firenze e in particolare nel Pds e nei Ds. Ricordo le tante riunioni sulle questioni legate alle infrastrutture, ai trasporti e all’urbanistica relative alla nostra città” così il sindaco Dario Nardella commenta la scomparsa di Riccardo Conti.

“Ricordo le sue molte iniziative a favore dei giovani e della loro formazione, aspetto al quale Riccardo dava sempre molta attenzione distinguendosi in ciò da tanti altri esponenti politici del partito - ha continuato Nardella -. Con Riccardo ho fatto molte battaglie politiche, che talvolta ci hanno visti su posizioni diverse e molte altre invece insieme. Ma più di ogni altra cosa di Riccardo non si può dimenticare la sua grande passione per la politica che era la sua vita, sempre affrontata con proverbiale umorismo e ironia”.

“Mi piace ricordare Riccardo come un politico vero e appassionato, come un bravo e serio amministratore - ha concluso il sindaco -. Rivolgo ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze mie personali e della comunità fiorentina che ho l’onore di rappresentare”.



I ricordi di colleghi ed amici sono numerosi sui Social.



Ricorda l'esponente del PD Lorenzo Becattini: "Ho cominciato la mia esperienza politica a Reggello, all'inizio degli anni '80, quando Riccardo Conti era segretario del PCI nel Valdarno. Fu lui a credere in un gruppo di giovani, alcuni come me non iscritti al partito, e a farci approdare nelle istituzioni. Oggi Riccardo se n'è andato a soli 66 anni. Lo ricordo come amico, compagno e come una persona animata da una grande passione e da una forte competenza sui temi economici e del governo del territorio. E da una straordinaria ironia: le nostre riunioni finivano sempre a battute. Tante sono le gag che mi ha raccontato e che ho messo nel mio libro "Il nostro primo iPad". Perché lui era la vera "Treccani" della sinistra toscana: conosceva tutti. Addio Riccardo, oggi non sarei a fare quello che faccio se tu non avessi creduto in noi tanti anni fa".