Morte a Firenze, una vittima tra i migranti nel rogo del capannone

L'occupazione abusiva risalirebbe al 2014

Dei cento occupanti, la mattina dopo il rogo si registra una vittima nell'ex mobilificio di Sesto Fiorentino.

Adesso e' emergenza per l'accoglienza dei superstiti sfollati che non intenderebbero pero' essere divisi e spostarsi in altri comuni.

Il sindaco di Sesto Fiorentino Falchi ha chiesto aiuto per trovare una soluzione alternativa alle tende montate nella notte in piazza Marconi.

Lo stabile risulterebbe occupato dal 2014. Due anni di occupazione interrotti dall'incendio che ha visto coinvolte circa 30 squadre dei Vigili del fuoco per lo spegnimento.



La Toscana torna a piangere una vittima incolpevole di 44 anni, extracomunitario, trovato dai vigili del fuoco all'interno del capannone.