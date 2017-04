Vivaista scompare da Pistoia, si cerca la macchina

Non fa rientro a casa da mercoledì sera. Per la soluzione del caso è importante ritrovare l'automobile

E' uscito dalla sua casa di Chiazzano frazione di Pistoia mercoledì sera e da allora non vi ha più fatto ritorno. Moreno Menci, 57 anni, proprietario di un'azienda agricola nel pomeriggio ha detto alla moglie che aveva un appuntamento per sbrigare delle pratiche legali e che sarebbe rientrato in serata. Ma così non è stato. Si cerca la sua automobile una Chrysler Voyager di colore blu targata BW088AS (come nella foto diramata dalle forze dell'ordine) il cui ritrovamento consentierbbe di ricostruire le ultime ore e l'itinerario percorso da Moreno.

A dare notizia della scomparsa anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'Ha Visto.