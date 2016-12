Montemurlo: incendio in un magazzino tessile

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Prato

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un magazzino tessile, in un capannone industriale di circa 1000 mq, in località Oste a Montemurlo. Dall'edificio si è da subito alzato un denso fumo nero. Sul posto sono intervenute squadre dal distaccamento di Montemurlo e dalla sede centrale, supportati da uomini e mezzi dei comandi di Firenze e Pistoia. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio, che è stato circoscritto dopo circa tre ore di lavoro, grazie anche alla tempestività dell'intervento. L'attività delle squadre si è protratta per tutta la notte per effettuare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.