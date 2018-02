Moglie sulle corsie preferenziali: Renzi annuncia querela

Il segretario Pd su Facebook: "Chiunque conosca Firenze sa che quella strada e' l'unico passaggio per poter tornare a casa, in Oltrarno"

(DIRE) Roma, 21 feb. - "Guardate questa foto. E domandatevi fino a che punto puo' arrivare la malafede. Alcuni politici del centrodestra, anziche' fare il lavoro per il quale sono pagati, hanno pedinato per giorni mia moglie. E poi hanno scattato la foto di Agnese che, tornando da scuola, sta entrando nel Lungarno Diaz, accanto agli Uffizi. Alcuni giornali e molti siti oggi ci sono saltati sopra. E scrivono: Vedete, la Casta? La moglie di Renzi passa dalle corsie preferenziali". Lo scrive su facebook Matteo Renzi, segretario Pd.

"Chiunque conosca Firenze- aggiunge- sa che - durante i lavori di questi mesi - quella strada e' l'unico passaggio per poter tornare a casa, in via Guicciardini. Un passaggio obbligato. Chi e' residente o comunque ha il parcheggio in centro deve attraversare quella come unica strada per arrivare in Oltrarno.

Deve passare di li'. A meno di non scegliere l'elicottero, ma in Piazza Pitti si atterra male. Perche' tanta malafede, perche' tanto odio?".

"Gli stessi- dice ancora- scrivono che la famiglia Renzi parcheggi gratis a Firenze. Per stare a Firenze noi abbiamo affittato (come molti che stanno in centro) un posto auto in un garage. Pagando come tutti. I giornali e i siti che hanno scritto il contrario potranno devolvere il risarcimento danni all'Ospedale Pediatrico di Firenze, il Meyer. Io sono abituato al fango che mi gettano addosso: il presunto business dei sacchetti biodegradabili; i Rolex regalati dagli arabi (che sono ancora li' a Palazzo Chigi, intonsi); la Lamborghini a Ibiza; le prove false della Consip (su cui tutti stanno zitti, ultimamente, chissa' perche'); l'aereo di stato. Ma perche' mettere nel mezzo ancora la mia famiglia? Forse perche' sui contenuti non riescono a tirare fuori un'idea?".

"I loro leader nazionali scappano dal confronto TV e allora mandano gli scagnozzi locali a passare le mattinate pedinando mia moglie? Quando vorranno parlare di cosa fare dell'Italia, ci troveranno pronti. Sul lavoro, sul fisco, sulle infrastrutture, sulla cultura, sui figli noi abbiamo delle idee per andare avanti. Perche' noi facciamo politica per rendere piu' forte l'Italia, non per pedinare gli avversari politici con la macchina fotografica", conclude.

(Vid/ Dire)