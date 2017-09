Moda: evento allo Store di Via Calimala

Un cocktail party di LIU JO la prossima settimana

Mercoledì 4 ottobre, a Firenze, Liu Jo organizza un cocktail nel suo store di Via Calimala, 12r.Si tratta di un’occasione eccezionale per dare il benvenuto all’autunno nel segno della moda e scoprire in anteprima il fascino irresistibile delle nuove collezioni Autunno/Inverno 2017 proposte dal brand italiano, da sempre sinonimo di eleganza e femminilità.

L’appuntamento è quello giusto per prendere parte ad uno degli aperitivi più glam della città e prepararsi al meglio alla nuova stagione. Ad attendere le clienti in negozio, infatti, un catering speciale ed un dj pronti a rendere indimenticabile questa shopping session dallo stile inconfondibile: un momento glamour da dedicarsi in negozio per animare la settimana con un’esperienza di acquisto originale e coinvolgente, durante cui scoprire, scegliere ed acquistare i nuovi capi delle collezioni Liu Jo per la stagione in arrivo.

L’evento, che avrà luogo dalle 18 alle 21, si preannuncia come l’appuntamento da non mancare per iniziare la stagione con Liu Jo e non lasciarsi sfuggire le novità più fashion delle nuove collezioni.