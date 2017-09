Mobike a Firenze: bonus e malus del noleggio biciclette

Raccontateci la vostra esperienza commentando su Facebook o scrivendoci a nove@nove.firenze.it

Entusiasmo ma anche numerose segnalazioni, prima sui mezzi abbandonati fuori dagli spazi riservati e nei luoghi più insoliti, poi sugli inconvenienti del servizio in merito a reperibilità sulla mappa, sbloccaggio del mezzo e restituzione.

La partenza del bike sharing a flusso libero era attesa da tempo: come sta andando? Lo chiediamo anche a Mobike Italia alla quale rinviamo anche le segnalazioni presenti e future, al fine di rassicurare gli utenti del servizio.



I Social hanno accolto centinaia di immagini, postate dai fiorentini, per quanto riguarda le due ruote abbandonate sui marciapiedi, al centro delle carreggiate, accanto a cassonetti, lungo l'argine d'Arno e persino dentro l'Arno. Abbiamo dedicato un articolo al fenomeno che è stato commentato sui Social sottolineando l'inciviltà evidentemente presente nel capoluogo toscano.



Il servizio Mobike ha un costo di 30 centesimi ogni 30 minuti e riconosce dei bonus a chi riconsegna la bicicletta all'interno degli spazi delimitati, presenti e ben segnalati sulla mappa fornita dalla Applicazione che è necessario scaricare per procedere con il noleggio.



Problemi sarebbero stati riscontrati nella registrazione al servizio che dopo la verifica del numero di cellulare chiede l'inserimento di una Carta di Credito dalla quale prelevare il deposito, 1 Euro nella fase di sperimentazione che poi passeranno a 50 Euro.

Segnalazioni sono presenti sui Social anche in merito alla rintracciabilità dei mezzi che risulterebbero segnalati sulla mappa cittadina ma che si dimostrerebbero introvabili in strada.

Problemi ci sarebbero anche con la restituzione del mezzo, quando la bicicletta attiva l'autobloccaggio al termine del noleggio.



Si tratterebbe di inconvenienti dovuti al rodaggio del servizio? Una copertura non ottimale del segnale, potrebbe incidere sia in termini di gps che di App sul buon esito della procedura di noleggio?



Intanto aumentano le occasioni di incrociare le biciclette bicolore sia in centro storico che nella immediata periferia.