Mister Vivarini nel dopo gara di Empoli vs Foggia.

"Sono arrabbiato per il gol subito nel finale, la concentrazione deve rimanere alta fino alla fine".

Mister Vivarini si è così espresso ai microfoni di Sky:

"E' stata una partita giocata a scacchi, in settimana abbiamo studiato molto le giocate dei nostri avversari, la squadra ha lavorato con grande attenzione per impedirgli le loro classiche giocate. Nel primo tempo siamo stati frettolosi, nella ripresa abbiamo cercato di non forzare più le giocate e siamo stati bravi. Il Foggia ha giocato sui nostri errori, anche se siamo stati bravi nella fase difensiva. Il gol preso però mi ha fatto arrabbiare".

"Sul 3-0 abbiamo mostrato quella pecca che ci è costata molto cara ad Avellino. Abbiamo dato forza nel finale a una squadra che era ormai spacciata: non ci possiamo permettere queste situazioni, la concentrazione deve rimanere molto alta fino alla fine. Nella prossima settimana lavoreremo su questo."