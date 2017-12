Mister Vivarini in vista della gara Empoli vs Carpi

L'Empoli affronterà il Carpi domani al Carlo Castellani di Empoli, ma soprattutto dovrà affrontare il collettivo del Carpi.

Mister Vivarini, in vista della gara di domani, ritiene che la sua squadra comincia ad avere una certa solidità, avendo lavorato molto su questo aspetto tralasciando anche la fase del possesso palla. La sua è una squadra che deve giocare al calcio dovendo proporre sempre qualità in mezzo al campo proprio in virtù della qualità dei giocatori che l’Empoli ha in forza. Ma, nonostante questo, c’era la necessità di fare attenzione alla fase difensiva, più attenzione ai contrasti, ai duelli e su questo aspetto la sua squadra sta crescendo, che si ritiene necessario sfruttare dei giocatori con caratteristiche diverse per dare qualche soluzione in più.

Rientrerà Manuel Pasqual che potrebbe dare più qualità, più consapevolezza e tranquillità in campo recuperando un giocatore che darà un certo aiuto soprattutto andando ad affrontare una squadra, come il Carpi, di combattenti, determinata, che daranno in vita ad una bella sfida con intensità di contrasti, avendo dei giocatori con delle individualità adatte a questo tipo di gioco. L’Empoli, a parte le individualità del Carpi, dovrà combattere contro il “collettivo “ del Carpi e sarà opportuno proporre una gara tattica ma importante sarà imporre il proprio gioco, così tende a sottolineare il mister, Vincenzo Vivarini.