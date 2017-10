Mister Vivarini e la trasferta a Salerno.

Conferenza stampa di mister Vivarini nel pre-gara di Salernitana vs Empoli (28 ottobre ore 15.00)

I ragazzi di mister Vivarini affronteranno la Salernitana (h.15) allo stadio Arechi, probabilmente il vero bomber della situazione per l’incontenibile tifo della “curva sud” che può spostare gli equilibri per passione e trasporto emotivo.

In relazione a questo mister Vivarini, in occasione della conferenza stampa pre-gara che ha avuto luogo ieri ad Empoli nella sala stampa “Antonio Bassi” dello stadio Carlo Castellani, ha messo in evidenza la sua preoccupazione per il fattore Arechi in merito al fatto che ‘ giocatori vengono spinti da questo tipo acceso” e ritiene che è proprio in questo momento che i suoi giocatori devono mettere in mostra le loro qualità, proprio perché stanno andando bene nel campionato, essendo in una posizione di vertice. Mister Vivarini si sofferma anche sul fatto quanto sia importante il tifo nel calcio , forse una delle sue bellezze, tanto che si sente di dire che a lui piacciono gli stadi come Salerno perché “ti fanno sentire vivo” oltre al fatto che la sua squadra può migliorare nell’aspetto della personalità e, soprattutto, della capacità di giocare in certi ambienti.

Ritornando alla gara di oggi il mister probabilmente cambierà poco rispetto alla gara con il Pescara, anche perché preferisce cambiare poco quando la squadra vice, ma non esclude nulla a priori. La squadra, dice il mister, sta bene in generale, ha visto i suoi ragazzi attenti, pimpanti e consapevoli di tutto ciò che può aspettarli nella gara con la Salernitana, una squadra che è in una buona condizione sia a livello mentale che fisico, oltre che a livello tattico e questo non può che preludere ad una partita di alto livello dove l’intensità sarà alta. Mister Vivarini conclude nel dire che una squadra riesce a giocare bene quando ha degli interpreti di livello, anche se non basta, e l’Empoli sta facendo bene soprattutto grazie a questi giocatori, quindi siamo ancora in fase di crescita.