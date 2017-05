Mister Martuscello nel dopo gara di Empoli vs Sassuolo

Anche per noi, come per il Crotone, riuscire a mantenere la categoria sarebbe miracoloso”.

Giovanni Martuscello in conferenza stampa, nel dopo gara di Empoli vs Sassuolo, ha così riposto alla stampa.

Mister, analizzando la gara, qual è stato il punto di forza del Sassuolo per ottenere la vittoria?

“Il punto debole dell’Empoli, che non ha fatto nulla per vincerla questa partita, come è accaduto nella gara di andata. Se mi metto a contare le occasioni che ha avuto il Sassuolo e quelle create dalla mia squadra noto che c’è una bella differenza. Come non posso fare a meno di dire che, in questa gara, sia venuta meno quella solidità difensiva che si era acquisito da diverso tempo tanto che giocatori, come Berardi, Matri, ne hanno saputo approfittare. Devo dire che nel finale della ripresa i miei giocatori hanno avuto una reazione importante ma sarebbe stata utile averla sin dall’inizio.

Facendo un bilancio della settimana di preparazione per questa gara, vorrei sottolineare che l’ho allenata in blocco solamente da giovedì, causa i molto problemi fisici dei miei giocatori che hanno accusato dopo la gara con il Milan. Oggi è stato sbagliato l’approccio alla gara facendo il gioco degli avversari.

Anche per noi, come per il Crotone, riuscire a mantenere la categoria sarebbe miracoloso”.