Mister Donadoni nel dopo gara di Empoli vs Bologna

Mister Donadoni nel dopo gara si esprime in tal modo, rispondendo alle domande dei giornalisti : "Partiti male, abbiamo subito immediatamente un gol per colpa di una disattenzione. Ma l’avevamo raddrizzata con bravura. E in quel momento siamo mancati, non abbiamo dimostrato di avere piglio, di avere carattere, arrivavamo sempre dopo l’avversario, un secondo dopo, senza la rabbia giusta". Donadoni non si tiene: “Quando giochi così, fai brutte figure e questo mi fa veramente arrabbiare. Non possiamo e dobbiamo essere così". Provvedimenti? “Dobbiamo tornare a lavorare. Subito. Il programma era diverso, ma è necessario che qualcuno vigili e tenga sul pezzo questi giocatori". In sette giorni il cielo cambia, come mai? "Fai qualcosa di buono, di veramente buono e pensi che possa bastare. Così la volta dopo cadi. Abbiamo corso, abbiamo faticato: per cosa? Per portare a casa cosa? Nulla. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, invece ci accontentiamo".