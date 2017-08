Miss Maglietta Bagnata compie 25 anni

Domani sera (22:00) la finalissima a Marina di Cecina, in largo Cairoli

Il concorso, l’unico e originale esistente in Italia, approda in Toscana in occasione della Festa della Birra con la partecipazione dei paesi gemellati che animeranno la piazza con il loro folklore. A presentare il sempreverde concorso dedicato al gentilsesso sarà Michele Vestri di Radio Cuore.

Dieci le finaliste provenienti da tutta Italia e ovviamente dalla Toscana che la regione che ospita la finalissima del concorso nato 25 anni fa ad Alassio nella storica discoteca Kaos. Sarà una serata dedicata al divertimento allo stato puro anche per la presenza direttamente dalla Germania del Munchener Musicante.