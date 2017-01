​Misericordia di Firenze, per San Sebastiano quintali di pane

Come da tradizione, il 20 gennaio, in occasione del patrono della Misericordia di Firenze, saranno distribuiti i tradizionali panelli benedetti

Domani, venerdì 20 gennaio, si celebra San Sebastiano martire, patrono della Misericordia di Firenze dal 1575 e come da tradizione nella sede di piazza Duomo e nelle sezioni dell’Arciconfraternita verranno distribuiti i panelli benedetti, simbolo di solidarietà e carità verso i bisognosi. Ventotto quintali di pane vengono donati a tutte le persone che si recheranno in una delle sedi della Misericordia di Firenze.

Alle ore 09.30 nell’Oratorio di piazza Duomo verrà celebrata la Santa Messa con le autorità cittadine, officiata da S.E Monsignor Giuseppe Betori.

Il Museo della Misericordia sarà aperto per visite guidate gratuite dalle 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30