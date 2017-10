​Minaccia un agente e ne colpisce due, arrestato dalla Polizia Municipale

Prima minaccia di morte una vigilessa e poi sferra un pugno e una pedata a due agenti della Polizia Municipale

Per l'uomo, magrebino irregolare, è scattato l'arresto che stamani è stato convalidato nell'udienza per direttissima. viene arrestato e processato.

E’ accaduto ieri intorno alle 16 in Por Santa Maria. Una pattuglia della Polizia Municipale, composta da un uomo e una donna, erano in servizio appiedato sul Ponte Vecchio quando hanno notato alcuni venditori di posters abusivi tentare di accaparrarsi qualche cliente verso Por Santa Maria. All’arrivo degli agenti tutti i venditori si sono dati alla fuga verso Vicolo dell’Oro creando anche pericolo per i passanti. Durante la corsa uno di questi venditori, un giovane di origini magrebine, ha iniziato ad inveire a voce alta contro la vigilessa minacciandola di morte riuscendo però a dileguarsi nelle viuzze del centro. Tuttavia, grazie alla minuziosa descrizione del giovane diramata via radio, un agente in borghese del Reparto Antidegrado poco dopo ha avvistato il venditore abusivo in Borgo San Jacopo.

L'uomo, capita la mala parata, ha posto molta resistenza e con un pugno ha colpito dritto in faccia l’agente che, comunque, è riuscito a mettergli le manette anche grazie all’aiuto di altri colleghi arrivati sul post. Il giovane è stato quindi portato nella sede Reparto Antidegrado dove ha avuto nuovamente uno scatto d’ira e con una pedata ha colpito un secondo agente..

Dato che non aveva documenti, il giovane è stato fotosegnalato: si tratta di un cittadino del Marocco di 23 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Informato il magistrato di turno ha confermato il fermo del giovane. Stamani si è svolto il processo per direttissima per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per resistenza. Il giudice ha convalidato l’arresto rinviando il dibattimento all'8 novembre. I due agenti della Polizia Municipale rimasti feriti sono stati refertati rispettivamente con 6 e 7 giorni di prognosi.

"Sono vicino agli agenti rimasti feriti mentre era in servizio per mantenere la legalità - commeta l’assessore alla Polizia municipale Federico Gianassi -. A loro voglio rivolgere la solidarietà mia personale e dell’Amministrazione comunale. La lotta all’abusivismo commerciale rappresenta una priorità e ringrazio i vigili per l’impegno che ogni giorno mettono per combattere questo fenomeno”.