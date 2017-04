Milan vs Empoli. Info settore ospiti.

Sono in vendita i biglietti per la gara di domenica prossima 23 aprile (ore 15.00) allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Sono in vendita i biglietti di Settore Ospiti per la gara Milan-Empoli in programma domenica 23 aprile alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

I tagliandi saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 22 aprile presso i punti vendita TicketOne e online sul sito acmilan.com tramite il servizio eticketing https://tickets.acmilan.com/ al prezzo di 20 Euro (per il Settore Ospiti è prevista un´unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d´età). Per i bambini al di sotto dei 7 anni (non compiuti) è previsto l´ingresso gratuito allo stadio fino a esaurimento dei posti disponibili e salvo differenti disposizioni della Società, ritirando un tagliando direttamente al tornello.

Ac Milan comunica che a per l´acquisto si dovrà esibire la Tessera del Tifoso (Fidelity Card) o la ricevuta che ne certifichi l´emissione, unitamente a un documento d´identità. Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita. Si comunica inoltre non è consentita la vendita dei biglietti ai residenti in Toscana non possessori di Tessera del Tifoso (Fidelity Card).

Il settore ospiti è situato al terzo anello verde ed ha una capienza di 5.210 posti. L´area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto. Per accedere all´area parcheggio ospiti è necessario esibire il biglietto di Terzo Anello Verde (Settore Ospiti). Si comunica quindi che i cancelli apriranno alle ore 13.00, salvo differenti comunicazioni e gli ingressi riservati ai Tifosi Ospiti sono i numeri 4, 5 e 6 (l´ingresso riservato ai tifosi diversamente abili è il numero 11).





Fonte: Empoli Fc