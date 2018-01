Meteo: domani a Firenze vento e pioggia

La Sala di Protezione civile della Metrocittà raccomanda massima prudenza alla guida

Vento per tutta la giornata del primo gennaio nel territorio di Firenze. Nella notte l'arrivo di una perturbazione ha portato piogge, particolarmente sulle aree del Mugello e del bacino Ombrone-Bisenzio. Il vento, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, crescerà di intensità nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa da questa sera.

Sul territorio provinciale di Firenze insistono 33 cabine primarie, 485 linee di media tensione per un totale di 4.994 km nonché 11.476 km di linee di bassa tensione e 8.200 cabine secondarie: si tratta di una struttura articolata, che fornisce elettricità a 622.000 clienti di bassa tensione e a 2.000 clienti di media tensione, seguiti con una costante attività di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico per il quale e-distribuzione – con 187 risorse tra tecnici e operativi, 137 mezzi operativi e 20 mezzi speciali sulle otto sedi territoriali – effettua investimenti importanti. A Firenze, inoltre, è presente il Centro Operativo di e-distribuzione che monitora lo stato della rete elettrica in tempo reale, 7 giorni su 7 h24, per tutta la città, l’area metropolitana Firenze Prato Pistoia e la Toscana sud Arezzo Siena Grosseto.