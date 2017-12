Meteo: caduta di alberi e rami nell'Empolese Valdelsa

Neve sull'Appennino

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato segnalato vento forte con alcune criticità localizzate per caduta di alberi e rami nelle aree dei Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Empoli. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze raccomanda massima attenzione alla guida per la presenza di detriti in strada. Intanto il Comune di Vinci ha provveduto alla chiusura della Strada Provinciale 105, via Cerretana, nel tratto antistante il cimitero di Vinci, per permettere le operazioni di verifica delle alberature interessate dalle forti raffiche di vento. La strada verrà riaperta durante la giornata di lunedì. La circolazione stradale è stata deviata sulla viabilità comunale.

In Mugello sono caduti solo 10 centimetri di neve e quindi nulla di grave, se non dei naturali disagi, per la popolazione.

A seguito dell’ondata di maltempo che il 13 e 14 novembre ha colpito il Mugello, la prossima settimana e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, attiverà Sportelli mobili a disposizione dei cittadini che sono stati interessati dai disservizi elettrici. Gli sportelli saranno aperti presso la sede dell’Unità Operativa di e-distribuzione di Borgo San Lorenzo e presso le sedi dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola e forniranno informazioni sugli indennizzi automatici previsti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (Delibera AEEGSI 127/2017) per coloro che abbiano avuto interruzioni di durata prolungata, oltre a fornire assistenza per la presentazione di eventuali richieste di rimborso o di risarcimento danni. Gli sportelli raccoglieranno inoltre segnalazioni su eventuali criticità presenti nel luogo in cui insistono le singole forniture elettriche. I rimborsi automatici previsti dalla normativa verranno corrisposti direttamente in bolletta – attraverso i venditori di energia elettrica – senza necessità di alcuna richiesta. L’entità varia in base alla durata dell’interruzione, alla tipologia e all’ubicazione della fornitura. Gli sportelli, dove saranno presenti operatori di e-distribuzione, saranno aperti nei seguenti giorni e orari: da lunedì 4 dicembre a giovedì 7 dicembre, dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30, presso l’Unità Operativa di e-distribuzione di Borgo San Lorenzo, in viale IV Novembre 12; martedì 5 dicembre, dalle ore 11:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, presso il Comune di Marradi, in piazza Scalelle 1; mercoledì 6 dicembre, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30, presso la Biblioteca Comunale di Palazzuolo sul Senio in piazza Strigelli 6; infine, giovedì 7 dicembre, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30, presso il Municipio di Firenzuola in Piazza Casini 5.