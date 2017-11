Mercoledì 29 novembre il Premio Puccini ad Andrea Bocelli

Per la rassegna invernale della Fondazione Festival Pucciniano

Un ricco programma di eventi promossi ed organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Festival Pucciniano con incentrati “sulla bellezza dell’incontro tra musica e arte, tra musica e patrimonio culturale”. Tanti gli appuntamenti musicali da non perdere che si svolgeranno in luoghi, insoliti, della città ma custodi di storia e tradizioni come il Museo della Marineria che nei tanti reperti esposti racconta storie ed emozioni della leggendaria marineria viareggina.

ECCO I PRIMI APPUNTAMENTI

L’Amministrazione Comunale con la Fondazione Festival Pucciniano e la Fondazione Simonetta Puccinicommemorano, mercoledì 29 novembre, l’anniversario della scomparsa del Maestro, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, con una Cerimonia che si svolgerà a Torre del Lago con la Santa Messa (ore 16,00) presso la Chiesa di San Marco, la deposizione della Corona d’alloro della Città di Viareggio alla Statua sul Belvedere e l’omaggio alla tomba del Maestro nella sua Villa di Torre del Lago. La cerimonia sarà accompagnata da momenti musicali offerti dalla Corale Giacomo Puccini di Torre del Lago. Alle ore 21 del 29 novembre ( ingresso libero su prenotazione tel. 0584 359322) l’Auditorium Enrico Caruso | Torre del Lago Puccini ospita la Cerimonia di conferimento del 46° PREMIO PUCCINI chesarà consegnato dal Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e dal Presidente della Fondazione Alberto Veronesi al tenore Andrea Bocelli, una cerimonia che sarà preceduta dal concerto lirico con gli artisti del Festival Puccini, i soprano Lidia Lunetta e Anna Russo accompagnate al pianoforte da Michi Takasaki che proporranno un programma di arie tratte dalle opere pucciniane. A condurre la cerimonia la cantante lucchese Ilaria Della Bidia artista poliedrica che dal 2011 affianca Andrea Bocelli in qualità di Guest Pop, duettando con il maestro durante i suoi concerti .

giovedì 30 novembre 2017 | ore 17.00 Il Mese Pucciniano fa tappa al Museo della Marineria | che nel suo patrimonio di cimeli, reperti e documenti, oltre mille “pezzi”, racconta storie ed emozioni della leggendaria marineria viareggina. Protagonisti del Concerto gli artistiLidia Lunetta soprano | Anna Russo soprano | Alessandro Fantoni tenore | Alessandro Ceccarini basso | Elisa Montipò pianoforte che regaleranno un programma di arie con testi legati al tema del mare. Il programma comprende arie tratte da opere di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti.