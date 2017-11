Mercoledì 13 dicembre brindisi al Braumeister Firenze

Festa della Birra dal 30 novembre al 3 dicembre e dal 7 al 10 dicembre a Prato

Il 13 dicembre una serata speciale festeggerà il compleanno del BRAUMEISTER, storica birreria e punto di ritrovo della movida fiorentina a due Passi da Piazza Libertà pronta a spegnere le sue prime quindici candeline. E lo farà con un appuntamento in classico “stile Brau” scandito da musica dal vivo, atmosfera scanzonata e festaiola e, ovviamente, fiumi di ottima birra. Le venti spine che ormai da tempo fanno del Braumeister una tappa per gli amanti dell'universo brassicolo, con protagonisti della scena artigianale italiana ed internazionale (e storica specializzazione nel panorama tedesco), apriranno per l'occasione ad uno “special guest”: il birrificio la Petrognola di Piazza al Serchio, in Garfagnana, specializzato nella produzione di birre al farro, che avrà una sezione “dedicata” di cinque spine che proporranno a rotazione le sue etichette più rappresentative, raccontate direttamente dal birraio. Birre che verranno inoltre proposte in abbinamenti mirati con le specialità della tradizione bavarese della cucina del Brau, in una sorta di gemellaggio gastronomico fra Toscana e Bavaria. Davvero imperdibile per tutti gli appassionati del genere e non solo l'esibizione del MARCO DI MAGGIO SUPERSONIC TRIO, che a partire dalle 22 darà sfogo con la sua chitarra alle sfrenate sonorità Rockabilly. Riconosciuto e consacrato dalla stampa specializzata mondiale quale virtuoso della sei corde, Marco di Maggio è attualmente l’unico artista italiano eletto membro onorario della prestigiosa Rockabilly Hall of Fame americana. E allo scoccare della mezzanotte il super brindisi di festeggiamento con tutti i presenti al locale suggellerà la serata.

La Pinta Festa della Birra sbarca per la prima edizione a Prato presso la struttura dell'ex Stefan di via Berlinguer (zona questura uscita Prato est). Saranno ben 3000 i mq che ospiteranno la manifestazione birraia e ben 8 tra birrifici artigianali e pub più famosi e storici della zona. Saranno presenti ognuno con uno stand dedicato: Birrificio Badalà, i 2 mastri, la birreria di Prato, Birrificio Demonia di campi Bisenzio, birrificio Lilium di Signa, il Bombardier, Ozne e birrificio la Foresta. Oltre 100 differenti tipi di Birra provenienti da tutto il mondo saranno presenti negli stand dedicati. Oltre alla qualità della birra, una programmazione di qualità. Il primo week end si parte giovedì 30 novembre con il rapper pratese Blebla, venerdì 1 la Linea sottile Ligabue tribute band, sabato 2 dicembre la simpaticissima cartoon band dei Gem boy e per concludere domenica 3 dicembre una serata dedicata al maestro De Andre con i Via del Campo. Il secondo week end parte subito alla grande con la famosissima band locale della Combriccola del Blasco reduci da ''tu si che vales'', venerdi 8 dicembre non mancheranno i sorrisi con il concerto dei Suzy Q, sabato 9 sul palco saliranno i Killer Queen la cover band dedicata a Freddy Mercury. Domenica 10 gran finale con i Novasonik oasis tribute band. Non mancheranno stand della ristorazione tipici dove poter mangiare panini in tutte le salse molto altro ancora. Alcune serate saranno dedicate alla schiacciata con la mortadella, alla porchetta.. il tutto abbinato alle birre artigianali dei birrifici. La manifestazione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18:00 fino alle 2:00. Presente entrami i week end il Mercatino natalizio artigianale con oltre 30 espositori di ogni settore.