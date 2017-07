Menarini amplia il CDA

Per la prima volta consiglieri esterni in maggioranza

L’Assemblea dei soci di Menarini, la principale multinazionale italiana del farmaco, ha nominato giovedì il nuovo CdA. Accanto a Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, confermati alla Presidenza e Vice-presidenza, e ai consiglieri Juerg Witmer e Domenico Simone, approda nel CdA dell’azienda farmaceutica Eric Cornut, nuovo consigliere indipendente di riconosciuto standing internazionale. Tre membri su cinque sono quindi oggi esterni alla proprietà aziendale.

Eric Cornut, personalità riconosciuta a livello mondiale nel settore farmaceutico, ha costruito la sua brillante carriera in Novartis, una delle principali aziende di ricerca a livello mondiale, con una forte presenza in oncologia, area in cui la ricerca Menarini è fortemente impegnata, oltreché in cardiologia e nel settore respiratorio.

In Novartis, Cornut è stato Chief Commercial Officer a livello globale e Global Chief Ethics, Compliance and Policy Officer. Ha presieduto inoltre Interpharma, l'Associazione svizzera delle aziende farmaceutiche di ricerca, e il Comitato Esecutivo di EFPIA, l’Associazione Europea delle aziende farmaceutiche di ricerca, di cui è stato anche Direttore Generale.

“Siamo certi – è il commento della Presidente di Menarini Lucia Aleotti - che l’ingresso di Eric Cornut nel nostro CdA rafforzerà ulteriormente il know-how aziendale per consentirci di affrontare positivamente le sfide della competizione internazionale. Eric ha grande esperienza del settore farmaceutico, inclusa l'area oncologica, e riconosciuta indipendenza, in coerenza con l’obiettivo di una composizione qualitativamente altissima e diversificata del nostro CdA”. “Inoltre”, prosegue Aleotti, “il suo background nella compliance farmaceutica globale, unitamente alla sua formazione giuridica, si sposa con la filosofia di Menarini, improntata al massimo rispetto delle normative e dei codici etici di comportamento nel mondo”.

Si rafforza quindi la governance di Menarini con cinque membri nel CdA. Cornut è il terzo consigliere esterno all'assetto proprietario, accanto a Juerg Witmer, nominato nel 2013, una comprovata esperienza del mondo asiatico anche al di fuori del settore farmaceutico, e Domenico Simone, entrato nel CdA nel 2014 dopo una intera carriera interna a Menarini in ruoli apicali, profondo conoscitore delle caratteristiche competitive dell’azienda a livello internazionale.