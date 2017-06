"Meet the producers": ciclo di incontri con produttori di caffè giovani e innovativi

Primo appuntamento lunedì 19 giugno alle 15.30 presso Ditta Artigianale Oltrarno (ingresso gratuito)

Una serie di incontri per presentare giovani e talentuosi produttori di caffè ai consumatori e ai coffee lover, promuovendo la cultura del chicco di qualità. Questo è Meet the producers, il ciclo di appuntamenti pensato da Francesco Sanapo, pluripremiato campione italiano di caffetteria e titolare a Firenze di Ditta Artigianale, il primo locale d’Italia completamente dedicato al caffè specialty. Si parte lunedì 19 giugno ore 15.30 nei locali di Ditta Artigianale Oltrarno (via dello Sprone 5/r), con protagonisti tre produttori scelti in base all’età e ai miglioramenti apportati alla catena produttiva sia in termini tecnologici che di innovazione. Dal Brasile, primo paese al mondo per produzione caffeicola, arriveranno Felipe Croce e Clayton Monteiro, mentre a rappresentare l’Honduras sarà Arnold Paz (ingresso gratuito).

Così Francesco Sanapo descrive gli ospiti di questo primo appuntamento: “Felipe Croce è un piccolo produttore brasiliano, uno dei più innovativi del panorama verdeoro, figlio di emigrati di quarta generazione e proprietario di un’azienda chiamata Faf. Poi abbiamo Clayton Monteiro, vincitore del premio per il miglior caffè brasiliano per due anni consecutivi (Coffee Of The Year 2014 e 2015 con la sua fazenda Ninho da Águia), altro giovanissimo che ha fatto del caffè il proprio business principale: tramite lui, osserviamo i produttori di nuova generazione tornare a svolgere il lavoro dei loro padri, o dei loro nonni in questo caso. Si termina con Arnold Paz, sempre teso all’innovazione e continuo sperimentatore di processi di lavorazione, fermentazione e lo studio di nuove varietà botaniche.”

Due i temi principali che saranno posti al centro della tavola rotonda coi produttori: la creazione di specialty coffee fedele ad un'etica sostenibile e come il caffè di qualità abbia aiutato i produttori locali in Honduras. Ci sarà spazio anche per una parte più tecnica, dedicata a processi di produzione e varietà botaniche ed alla loro influenza sul risultato finale.

Ditta Artigianale, diretta da Francesco Sanapo, è una micro torrefazione che propone solo caffè specialty tostati freschi, scelti con cura nei paesi di origine. È anche una linea di caffetterie con cucina dedicate al consumo consapevole di caffè. Al momento tre i locali aperti nel centro storico di Firenze: Ditta Artigianale, Ditta Artigianale Oltrarno e Ditta al Cinema.