Matteo Renzi: fiducia e dimissioni, intervento alla direzione PD

​La legge di Bilancio 2017 è stata approvata anche dal Senato

"Credo sia un'ottima legge e vi invito a vedere le slide che abbiamo preparato un mese fa all'atto dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Stasera alle 19 sarò al Quirinale per formalizzare le dimissioni da Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono stati mille giorni straordinari, grazie a tutti e viva l'Italia" così Matteo Renzi ex sindaco di Firenze si congeda sui Social dal suo ruolo di Presidente del Consiglio.



Nelle ore precedenti attraverso video e slide i 1000 giorni del Governo guidato dal "ragazzo" di Rignano sull'Arno che ha annunciato le dimissioni all'alba del Referendum perso con il 40% di Sì e 60% di No.



Anticipazione nella e-news: "Toccherà ai gruppi parlamentari decidere che cosa fare. Vorranno andare subito a elezioni? Nel caso si dovrà attendere la Sentenza della Consulta di martedì 24 gennaio e poi votare con le attuali leggi elettorali, come modificate dalla Corte. Se i gruppi vorranno invece andare avanti con questa legislatura, dovranno indicare la propria disponibilità a sostenere un nuovo Governo che affronti la legge elettorale ma soprattutto un 2017 molto importante a livello internazionale".

DIRETTA dalla direzione PD:

"L'Italia è il Paese più bello del mondo" ribadisce il Premier e Segretario PD durante l'intervento davanti ai vertici di Partito.