Matrimonio in Toscana: quanto costa sposarsi a Firenze

Compass e ProntoPro.it stilano la classifica dei costi che gli sposi devono sostenere in Italia e nelle città capoluogo di regione

Estate, tempo di matrimoni, e in Italia sembra essere tornata la voglia per il fatidico “Si”, stando agli ultimi dati dell’ISTAT, che registrano nel 2015 ben 194.377 unioni, in aumento del +2,4% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo, si è ben lontani dai valori pre-crisi del 2008, in cui si erano celebrati 246.613 matrimoni. Un calo progressivo dettato dai costi, spesso elevati, che variano da città a città.

Secondo l’analisi di Compass e di ProntoPro.it, a Firenze un matrimonio per 100 persone richiede una spesa di 15.950€, contro la media nazionale di circa 15mila €.

A questo bisogna aggiungere ulteriori costi non inclusi nell’analisi, come la location, le bomboniere e il viaggio di nozze, che hanno comunque un peso non indifferente sul budget familiare, portando spesso gli sposi a dover fare delle rinunce.

Per aiutare a fronteggiare i costi dell’organizzazione di uno dei giorni più belli della propria vita, esistono soluzioni di credito, finanziamenti per affrontare questo tipo di esigenze e richiedibili per sostenere le spese di matrimoni, ma anche di cerimonie come battesimi, comunioni e cresime. Per chi è invece alla ricerca di professionisti degli eventi e vuole consultare più preventivi, in modo da scegliere le opzioni più convenienti, un valido aiuto arriva da portali che mettono in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigianale.

Sono tanti gli aspetti da considerare per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio, dai fiori, al fotografo, passando per il buffet, alla scelta dell’abito e alle note musicali che accompagneranno l’evento.

A Firenze la spesa media più alta per un “matrimonio all’italiana” nel 2017 riguarda il catering, che costringe gli sposi ad investire il budget più elevato, arrivando a spendere fino a 8.000€ per un banchetto nuziale per 100 persone.

L’abito è l’altra voce impegnativa da mettere in conto per le spose locali (4.450 €), seppur più economica rispetto a quella di romane e milanesi, che risultano le più esigenti, scegliendo rispettivamente modelli sartoriali da 5.200€ e 5.000€.

Il momento musicale invece, che sia in Chiesa o durante il rinfresco, è fondamentale per creare l’atmosfera, intrattenere gli invitati ed esaltare l’aria di festa della giornata. Ingaggiare una band costa in media 800€, considerando che la presenza di un DJ ha una spesa aggiuntiva, che in questo caso tocca i 600€.

Infine, picco alto a Firenze anche per i fiori, dove bouquet e l’allestimento con decorazioni e centritavola prevedono un budget di 1.000€ e per il fotografo, disponibile per 1.100€.