MatchingDay 2017 di Confartigianato

Nasce per creare relazioni tra le realtà dell'artigianato e le imprese che operano nel settore ICT

Creare collaborazioni e relazioni tra le imprese artigiane e quelle che operano nel settore ICT per innovare prodotti e processi e presentarsi sul mercato in modo più competitivo. E' lo scopo di MatchingDay 2017, iniziativa ideata e promossa da Confartigianato Toscana e patrocinata dalla Regione che è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati. Sono intervenuti l'assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo, il presidente di Confartigianato Toscana Giovan Battista Donati, quello di Confartigianato ICT Valeria Neri e quello della CCIAA di Prato Luca Giusti.

MatchingDay 2017 è in programma il prossimo sabato 11 febbraio dalle 9.30 alle 17.30 presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Prato.

"Un'iniziativa molto interessante – ha commentato l'assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo - nata per creare relazioni tra le realtà dell'artigianato e le imprese che operano nel settore ICT. Confartigianato l'ha ideata e promossa e la Regione ha deciso di sostenerla perché si inserisce nel campo di azione in cui abbiamo deciso di investire risorse importanti: l'innovazione tecnologica e la costruzione di servizi a questa dedicata".

"La qualità dei prodotti artigiani toscani – ha aggiunto Ciuoffo - continua ad essere un fattore determinante ma molte aziende del settore scontano, sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, un gap negativo rispetto alla media nazionale. Abbiamo artigiani di grandissima qualità ed un settore assolutamente dinamico ma con un livello di innovazione tecnologica non al pari delle richieste del mercato. Un gap che dobbiamo colmare in modo rapido, attraverso un percorso da fare insieme. Le imprese artigiane – ha concluso l'assessore – grazie a Confartigianato possono entrare in contatto con realtà capaci di mettere a disposizione conoscenze, prestazioni professionali e strumenti di innovazione tecnologica. Una opportunità per occupare nuovi mercati, creare nuovi prodotti ed essere più competitivi".