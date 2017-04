Massimo Maccarone ed il derby con la Fiorentina

Fonte: Tuttomercatoweb.

Massimo Maccarone, attaccante dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina:

"Abbiamo bisogno della nostra gente, ringrazio il club che mi ha fatto la festa ieri pur in un momento non certo dei migliori per noi. È stata una bellissima serata. Sono arrivato cinque anni fa in un momento molto più difficile di questo ma l'ambiente era diverso e più unito e per questo dico che dobbiamo tornare a come eravamo allora, andare tutti nella stessa direzione. Non è utile che la gente fischi su un fraseggio nostro perché questo crea problemi a tanti miei compagni, serve entusiasmo anche se so che ora è difficile trovarlo. Dopo il 90' ci possono fischiare, ma durante la gara i tifosi stiano con noi. Per chi è più difficile questo derby visto che Crotone-Inter ha riaperto la corsa salvezza ed europea? È vero si sono riaperti i giochi da tutte e due le parti, perciò penso sia difficile per tutte e due. Ma la Fiorentina è più forte, per noi è senz'altro più difficile ma il derby è sempre una partita particolare. Chi o cosa toglierei alla Fiorentina? Toglierei il gol dell'ex di Saponara", le parole riportate da Firenzeviola.it.