Marradi: l'incendio continua

Gli scuot in ospedale a Faenza, ma a scopo precauzionale. Ancora fiamme a Terranuova Bracciolini. Brucia bosco a Campogialli

Ci vorrà ancora del tempo per spegnere l'incendio sviluppatosi nella tarda mattinata nei pressi dell'eremo di Gamogna a Marradi. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana informa che a causa delle riviviscenza delle fiamme in alcuni punti dell'area interessata all'incendio, dovrà essere posticipata l'operazione di bonifica.

Sono una settantina i bambini del gruppo Scout di Pontassieve che sono stati evacuati dall'eremo di Gamogna a seguito dell'incendio. Undici scout, lievemente intossicati, sono stati trasferiti all'ospedale di Faenza per essere trattenuti in osservazione a scopo precauzionale.

Fiamme anche a Terranuova Bracciolini (AR). Dalla Sala operativa della Protezione civile regionale si comunica che in località Campogialli da un'ora e mezzo un incendio sta interessando alcuni ettari di bosco. Il rogo sta lambendo un gruppo di case dalle quali gli abitanti si sono allontanati spontaneamente per precauzione. Sul posto è in azione un elicottero della flotta regionale più varie squadre di volontari e di Vigili del Fuoco. In arrivo squadre di volontari di rinforzo.