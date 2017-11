Marotta gol, il Siena vince il derby

La rete del capitano regala la vittoria casalinga: Arezzo battutto. Successo che giunge dopo 3 sconfitte consecutive tra le mura amiche.

Non c'è due senza tre. Il quarto viene da se. Per fortuna, il Siena non rispetta il famoso detto e interrompe la serie negativa delle 3 sconfitte casalinghe al Franchi.

Il ritorno alla vittoria tra le mura amiche coincide con il rientro di capitan Marotta che fa sentire la sua voglia di gol in un derby che era importantissimo vincere vista anche la parallela sconfitta del Livorno, capolista, a Pisa.

Match non facile quella di questa sera. Arezzo ben messo in campo che, a tratti, fa la partita. I bianconeri allora scelgono una gara di ripartenze e provano a graffiare con la velocità. Poche emozioni da una parte e dall'altra.

La svolta nella seconda frazione. Azione veloce di Neglia che serve Marotta. Tiro chirurgico ed astuto ed il portiere ospite è battuto. E' la rete che vale i tre punti in una contesa che, forse, ha dato ai ragazzi di Mignani di più di quanto meritato. Un pareggio sarebbe stato giusto. Ma, si sa che chi segna vince ed ha sempre ragione. Per maggiori informazioni chiedere a Marotta che, ancora una volta, fa la reale differenza.

SIENA (4-3-3): 22 Pane; 23 Brumat, 26 Sbraga, 5 D’Ambrosio, 15 Iapichino; 27 Bulevardi (21′ st 17 Cristiani), 16 Gerli, 25 Vassallo (41′ st 21 Damian); 20 Neglia (41′ st 2 Panariello), 10 Marotta, 6 Guberti (21′ st 14 Cruciani).

A disposizione: 12 Crisanto, 3 Terigi, 4 Rondanini, 7 Emmausso, 8 Guerri, 9 Lescano, 13 Mahrous, 19 Romagnoli.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Borra; 16 Luciani, 5 Varga, 3 Rinaldi (43′ st 11 Cellini), 4 Sabatino; 6 Yebli, 18 De Feudis, 7 Corradi; 8 Foglia (34′ st 27 Disanto); 10 Cutolo (31′ st 19 Di Nardo), 9 Moscardelli.

A disposizione: 1 Ferrari, 12 Ubirti, 2 Talarico, 13 Muscat, 21 Benucci, 23 Criscuolo, 24 Gerardini, 25 Quero, 26 Franchetti

nella foto di archivio una rete del Siena