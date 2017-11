MareDiVino edizione 2017: la vetrina dei vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi

Al Terminal Crociere Varco Fortezza, sabato 18 e domenica 19 novembre

La Delegazione di Livorno della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, Slow Food Livorno, Comune e Provincia di Livorno, con il patrocinio della Regione Toscana, il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e la collaborazione di Vetrina Toscana, organizzano per sabato 18 e domenica 19 novembre 2017, l’8^ edizione di MareDiVino, evento istituzionale di promozione e conoscenza dei vini della Provincia di Livorno.

MareDiVino torna essere la grande “vetrina” dei vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi, ricco di prodotti di eccellenza offrendo la possibilità di assaggiare i vini di Bolgheri e della Val di Cornia, ma anche quelli dell’area limitrofa del Montescudaio e di Riparbella, delle zone del Terratico di Bibbona e delle Isole d’Elba e Capraia. Si potranno incontrare direttamente e personalmente i produttori, confrontando realtà diverse. Un’occasione unica dunque di conoscenza, promozione e confronto della migliore produzione enologico del territorio attraverso percorsi di assaggio liberi e guidati.

Ancora una volta, attorno alla Grande Degustazione al Banco, con 70 aziende e quasi 300 vini in assaggio, si svolgerà l’Ottava Edizione del Concorso “Rosso Buono Per Tutti”, selezione “a giuria popolare” con assaggio alla cieca dei vini rossi di prezzo inferiore a 18 Euro. Di alto livello anche quest’anno i cooking show in programma , oltre ai laboratori per bambini che tanto successo hanno riscosso gli scorsi anni, sempre sold-out.

MareDiVino includerà anche quest’anno “C’è Olio e Olio: regalati un prodotto del tuo territorio”, con gli stand dei produttori (più di 40) di olio e di gastronomia della Provincia di Livorno e zone limitrofe, e sarà ancora una volta l’apertura della Settimana di Gusto della Provincia di Livorno, dedicata al vino, al pane e all’olio ed ai numerosi eventi che si concluderanno sabato 25 novembre 2017.

Confermate le importanti partnership con il Movimento Turismo del Vino, e la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, la più grande associazione di viticoltori e produttori di vino d’Italia che anche quest’anno sarà presente a MareDiVino con i propri vini in rappresentanza della Toscana e di un’altra Regione vinicola Italiana.

Si amplia anche il panorama delle manifestazioni gemellate con MareDiVino: Vinoè, la grande manifestazione organizzata dalla F.I.S.A.R. Nazionale che si è tenuta alla Stazione Leopolda di Firenze il 5 ed il 6 Novembre prossimi, e gli eventi Acquabuona con TerreDiToscana e TerreD’Italia che si svolgeranno nella Primavera del prossimo anno. Un circuito di eventi toscani di qualità per tutti gli appassionati.