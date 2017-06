Marcello Carli lascia l'Empoli Calcio

empolifc

Accordo consensuale tra il presidente Corsi ed il dg.

L´Empoli F.C. nella persona del Presidente Fabrizio Corsi e il Direttore Generale Marcello Carli comunicano di aver interrotto consensualmente il proprio rapporto.

La decisione è stata presa in un incontro avvenuto questo pomeriggio e con estrema tranquillità dalle due parti.

"A Carli ci legano anni di successi e soddisfazioni - ha detto il Presidente - Anni in cui abbiamo gioito per quello che, siamo riusciti a creare. A lui non può non andare oggi il nostro più grande ringraziamento per il lavoro svolto e per quello che ha saputo dare alla società sul piano tecnico e morale ed è ovvio fargli i migliori auguri di successo per le nuove avventure che andrà ad affrontare".





Fonte: Empoli FC