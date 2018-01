“Mamma ho perso una taglia” a teatro lo scontro tra diete fai da te e scienza

Martedi 30 gennaio alle 21 al teatro dell’Affratellamento a Firenze

Dopo il tutto esaurito del debutto, a dicembre, torna sul palco "Mamma ho perso una taglia", lo spettacolo che mette a confronto le diete più improbabili, alla moda o fai da te, con le verità della scienza della nutrizione. Protagonisti dello show cinque personaggi alle prese con la lotta contro il peso e una vera nutrizionista. Lo spettacolo è ideato e diretto da Raffaello Zanieri, showman fiorentino, attore di fiction e animatore da oltre 15 anni delle serate e delle finali toscane di Miss Italia.

Sul palco Valentina Guttadauro, nutrizionista, racconta insieme a Giovanna Calabrese, Lorenzo Braccini, Maria Pia Principalli, Fulvio Ferrati, Francesca Borri, le vicende di tanti personaggi accomunati dalla voglia di dimagrire. “La nostra è un'idea un po' pazza – spiega Raffaello Zanieri – perché nessuno ha mai fatto uno spettacolo sulla nutrizione. E tra gli elementi della commedia, la figura della nutrizionista farà da tramite tra i personaggi sul palco e gli spettatori, sensibilizzando il pubblico con messaggi corretti e informazioni di carattere culturale-scientifico. Il successo riscosso al debutto, a dicembre, ci ha dimostrato l’apprezzamento del pubblico e ci ha convinto a replicare con questa nuova data, martedì 30 al teatro dell’Affratellamento".

Lo spettacolo è costituito da tredici scene, ognuna delle quali racconta un diverso argomento dell'alimentazione. Il mondo delle diete è accattivante, variegato e pieno di false promesse; attraverso i personaggi e le situazioni di vita reale messe in scena vengono invece sfatate opinioni pericolose e indicato il corretto approccio al rapporto con il cibo.

“È un modo nuovo per sensibilizzare chi ascolta – spiega Valentina Guttadauro - regalando un momento di divertimento ma anche di riflessione. Un’interpretazione reale e concreta della lotta contro il cibo che ognuno di noi conduce giornalmente e a volte anche segretamente, nell’intento disperato di trovare uno stile alimentare adottando schemi e strategie che non hanno nessun fondamento scientifico e per questo destinati a fallire”.

Informazioni e prenotazioni: 3495697615.