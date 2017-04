​Maltempo, temporali e vento fino a sabato

A causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà temporali e vento con mareggiate

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana (eccetto Valdelsa, Valdera e Valdarso superiore) dal pomeriggio di oggi, giovedì, fino alle 17 di sabato 29.

Oggi, giovedì 27 aprile, piogge su tutta la regione a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio/sera e in nottata. I temporali potranno risultare più probabili in particolare sulle zone meridionali Domani, venerdì, tempo ancora instabile con precipitazioni a carattere di rovescio nella prima parte, in attenuazione dalla tarda mattinata.

Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata di domani, venerdì. Dalle prime ore di domani, venerdì, ci saranno anche venti di Libeccio sulla costa centro-settentrionale, zone settentrionali e in Appennino con raffiche forti. Al contempo, domani ci sarà mare molto mosso ovunque, fino ad agitato a nord di Capraia in particolare a largo.

La Protezione civile raccomanda di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani. E invita a guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi. Per informazioni più dettagliate sui rischi e le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo/.