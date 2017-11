Maltempo in Toscana, attesi temporali nelle zone nord-occidentali

Cumulati massimi elevati e medi significativi previsti sulla Lunigiana e locali temporali sulle zone di nord-ovest in mattinata e nel pomeriggio

La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali per la giornata di domani, sabato 25 novembre, a partire dalle ore 8 fino alla mezzanotte. Le zone interessate sono quelle a nord-ovest della regione: Lunigiana, Versilia, Garfagnana e aree settentrionali delle province di Prato e Pistoia. Sempre per la giornata di domani un codice giallo per vento forte e mareggiate dalle ore 12 alla mezzanotte riguarda invece le isole dell'Arcipelago.

Pressione in calo sull'Italia, causata dall'avvicinarsi di un sistema perturbato atlantico che transiterà sulla Toscana domani, sabato 25 novembre. Piogge e locali temporali in mattinata interesseranno le zone nord-occidentali e si estenderanno al resto della regione dal tardo pomeriggio. Cumulati massimi elevati e medi significativi previsti sulla Lunigiana e locali temporali sulle zone di nord-ovest in mattinata e nel pomeriggio.

Sulla costa e sulle zone appenniniche è previsto vento forte da sud, sud-ovest con forti raffiche sul litorale e soprattutto sull'Arcipelago. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o localmente agitato a nord dell'Elba nel pomeriggio e in serata.

Per informazioni più dettagliate sui rischi e le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina sulle allerte meteo.