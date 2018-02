Maltempo: frana sulla Londa-Stia

Sopralluogo dei tecnici della Viabilità e della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Due notti di chiusura in FIPILI

Una frana sulla Londa-Stia ha determinato ieri sera la chiusura della strada provinciale nei pressi di Londa. Sopralluogo dei tecnici e degli operatori della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. La strada è stata chiusa al km 3+800.

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di ripristino della pavimentazione, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. dalle ore 21.30 del 05/02/2018 alle ore 06.00 del 06/02/2018 e dalle ore 21.30 del 06/02/2018 alle ore 06.00 del 07/02/2018.

E per lavori di recupero conduttori in attraversamento della linea elettrica aerea è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di San Miniato e Empoli Ovest in entrambe le direzioni dalle ore 23.00 del 14/02/2018 alle ore 24.00 del 14/02/2018.