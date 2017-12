Maltempo: codice giallo per pioggia, vento e mareggiate

Scatterà a mezzanotte e si concluderà 24 ore dopo

FIRENZE- La Sala Operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per la giornata di domani, venerdì 8 dicembre. Un sistema perturbato atlantico interesserà la Toscana portando piogge soprattutto sulle zone settentrionali, venti forti e mari agitati. A partire dalla serata di oggi, giovedì e per tutta la giornata di domani, venerdì, sono previste piogge sulle zone settentrionali della regione, più insistenti e abbondanti sul settore di nord-ovest, in particolare sui rilievi. Possibilità di isolati temporali. Sono previsti anche vento forte e mareggiate. Il vento soffierà da sud-ovest sui rilievi appenninici e sulle zone sottovento con raffiche fino a 60-80 km/h.

L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Domani, venerdì, vento forte da sud-ovest con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa, 80-100 km/h sui rilievi con punte che potranno toccare anche i i 120 km/h sui crinali e sulle zone sottovento. Raffiche fino a 50-70 km/h sulle zone di pianura soprattutto nella seconda parte della giornata. Domani, venerdì, moto ondoso in aumento fino a mare agitato a nord dell'Elba (localmente molto agitato a largo), molto mosso a sud.