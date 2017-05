Maltempo: allerta gialla per temporali forti

Rinviato il “Pic Nic sull’Erba” dell’A.T.T. alle Serre Torrigiani

La protezione civile del Comune segnala allerta gialla per maltempo sino alle 6 di domattina, domenica 7 maggio: sono previsti temporali forti e rischi idrogeologici e idraulici per i corsi d'acqua minori.

L’Associazione Tumori Toscana A.T.T., a causa delle avverse condizioni atmosferiche il Pic Nic sull’Erba alle Serre Torrigiani previsto per domenica 7 Maggio è rinviato a domenica 8 ottobre 2017. L’A.T.T. si scusa per il disagio arrecato che non è dipeso dalla sua volontà e rinnova l’invito a partecipare numerosi al Pic Nic e a tutti gli altri eventi organizzati per raccogliere fondi a sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai malati della Toscana.