Magò amica di tutte le feste

Simpatici e divertenti set per arredare in allegria la tavola

Le feste sono sempre un felice momento di incontro tra amici.

E la tavola con i suoi ornamenti, con i suoi cibi e il suo arredo è la protagonista di tutte le occasioni. Non è facile trovare le decorazioni giuste per ogni evento, neanche l'abbinamento preciso tra il piatto, bicchiere, tovaglioli etc.

L'allegria e un pizzico di originalità ce lo regala Magò, una giovane azienda che si occupa di accessori e allestimenti per le feste.

Marina e Gabriele Gotti uniti nella vita e nel lavoro, hanno trasformato una passione in una vera e propria impresa. Alla base di tutto è l'esperienza che Marina ha fatto nell'azienda di famiglia, attiva nel settore della stampa e della pubblicità. Questo le ha permesso di fare le scelte appropriate sia per i fornitore che per i clienti, sia in Italia che in America, garantendo una produzione eco-friendly di alta qualità.

Marina Rispoli Gotti insieme alla designer Alice Pispoli hanno fatto delle collezioni per le feste un autentico mondo creativo con varie ispirazioni, dalle favole alle ultime tendenze della moda e del fashion, curatissime nella progettazione che spazia per gli eventi per grandi e piccini e nel packaging .

Magò

info@mago-party.com

www.mago-party.com