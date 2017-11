Magniflex, inaugura nuovo punto vendita a Firenze

Special guest Martin Castrogiovanni, campione internazionale di rugby. Inaugurazione 25 novembre 2017, 9-13/15.30-19,30 Viale F.lli Rosselli 8 - Firenze

Magniflex, in collaborazione con “Comodamente” storico negozio specializzato in materassi e accessori per il sonno, inaugura a Firenzeun nuovo importante punto vendita mono-brand il prossimo sabato 25 novembre alla presenza di Martin Castrogiovanni, campione di rugby internazionale con oltre 100 presenze nella Nazionale Italiana Rugby, recentemente protagonista di importanti talent show come “Ballando con le stelle” e “Tu si que vales” condotto insieme a Belen Rodriguez: un’occasione imperdibile per incontrare, dalle 16 alle 19, l’atleta e festeggiare insieme ai maestri del riposo all’insegna del wellness.

Lo spazio, di 250 metri quadri, di cui la metà dedicati interamente alle più recenti collezioni materassi e guanciali firmati Magniflex riprende i valori e lo stile dell’azienda capace di rappresentare al meglio le dolci linee della campagna toscana, i colori della terra e della natura.

Un ambiente studiato sulle contemporanee esigenze di benessere e sui principi di riposo, ecologia, ricerca, tradizione e innovazione tecnologica alla base della filosofia Magniflex.

Una collezione ampia e diversificata di 9 modelli appartenenti alle più recenti linee firmate Magniflex capaci di soddisfare le più svariate esigenze: la linea Da Vinci che coniuga tecnica e comfort, Dolce Vita dallo stile prettamente italiano, Magnigel prodotti con materiale a base di gel altamente traspirante e una struttura particolare che li rende soffici e freschi, Leggenda nata dall’esperienza Magniflex di 55 anni, Magnistrech materasso tecnologico e innovativo che è stato studiato per donare un incredibile beneficio alla schiena, che viene stirata e allungata durante il sonno e Memorabile, studiato per offrire il sostegno ideale alle diverse parti del corpo.

In occasione dell’inaugurazione tutti i prodotti esposti saranno acquistabili con una scontistica del 30%.