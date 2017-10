Maggio Musicale: tre recite dell'Elisir d'amore al Maggio, il 21, 24 e 26 ottobre

Torna dopo l’edizione estiva a Palazzo Pitti, il fresco, gradevole e divertente allestimento dell'opera di Gaetano Donizetti. Puccini in Love al Bigallo con l'Orchestra da Camera Fiorentina

Fresco, capriccioso, gradevole: è l'Elisir d'amore con la regia di Pier Francesco Maestrini e le scene di Juan Guillermo Nova che dopo l’allestimento estivo a Palazzo Pitti nel cortile dell’Ammannati, torna in sede al Teatro del Maggio in una edizione scenica adattata e aggiornata per il palcoscenico “di casa”. Al Maggio, la concertazione e direzione d’orchestra è affidata a Fabrizio Maria Carminati. L’edizione del Maggio sottolinea gli spunti comici e surreali dell’opera trasformando la vicenda di Nemorino, Adina e Dulcamara in una storia americana anni '70, dove il povero Nemorino è un ragazzotto che gira in costume giallo da pollo per fare da réclame all'Adina's road food. A movimentare la vita di provincia arriva Dulcamara su una cabriolet con le sospensioni molleggiate: da sbruffone consumato e simpatico, è il prototipo del venditore porta a porta. Il rigido Belcore è a cavallo tra la caricatura del poliziotto irlandese panciuto e il sergente istruttore dei marines, con pizzetto volitivo e ray-ban a goccia. Le caratterizzazioni dei personaggi rendono l'opera divertente, godibile e di comprensione immediata e piacevole per tutti.

Il Comune di Bagno a Ripoli propone e organizza, in collaborazione con l'Antico Spedale del Bigallo e con l'Orchestra da Camera Fiorentina, il concerto "Puccini in Love", eseguito dall’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

L'evento si terrà venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 19.30, presso l'Antico Spedale del Bigallo, in via Bigallo e Apparita, Bagno a Ripoli. Programma della serata - “Puccini in Love”

• Soprano: Sarah Chirici

• Tenore: Artemy Nagy

• Pianoforte: Michelangelo Giaime Gagliano

• Da Tosca Recondita Armonia, Vissi d’Arte, lucean le stelle

• Da Manon Lescaut Intermezzo (Piano solo)

• Da La Rondine Il Bel sogno di Doretta

• Da Madama Butterfly Un bel dì vedremo, Bimba dagli occhi pieni di malia, Addio fiorito asil, Piccolo Valzer



Cena a Buffet + Ingresso Concerto € 25 con prima bevuta inclusa.

Informazioni e prenotazioni: eventi@anticospedalebigallo.it, 055-631538.