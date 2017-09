Lupi in Mugello, danni ad allevamenti biologici

L'Unione Agricoltori Firenze: “Danni economici e disincentivi per gli allevamenti biologici”

Un vitellino sbranato dai lupi nella notte tra giovedì e venerdì in un pascolo non lontano dal paese di Bruscoli, nel Comune di Firenzuola. L’animale che è stato trovato questa mattina, era un vitellino di appena tre giorni, appartenente all’allevamento semibrado della Fattoria Il Palazzo nella zona del passo della Futa.

“Abbiamo avuto altri casi quest’anno nella zona del Mugello – dice la titolare della Fattoria Valeria Bruni Giordani, vicepresidente del'Unione Agricoltori di Firenze – non sappiamo quanti lupi ci sono nella zona, gli avvistamenti sono stati diversi. Il rischio per noi è elevato e non c’è il solo danno economico, situazioni come questa non incentivano questo tipo di allevamento biologico che prevede di tenere gli animali una metà dell’anno nella stalla e l’altra metà all’aperto”.