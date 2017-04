Lungarno Torrigiani, Dario Nardella dona il Fiorino d'oro agli operai

La cerimonia di conferimento del Fiorino d’oro della Città di Firenze a cinque lavoratori

L'appuntamento è per lunedì 27 marzo, alle 12 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Qui si terrà la cerimonia di conferimento del Fiorino d’oro della Città di Firenze a cinque lavoratori in rappresentanza delle cinque aziende impegnate nella ricostruzione del Lungarno Torrigiani.

Il sindaco Dario Nardella e i lavoratori si sono incontrati spesso nelle settimane successive all'incidente che ha visto sprofondare il tratto stradale che costeggia l'Arno fiorentino.

Preso come impegno personale, Nardella non ha mollato sulla data di ultimazione dei lavori entro il 4 novembre 2016, ricorrenza dell'Alluvione del 1966.

Il primo cittadino ha monitorato costantemente i cantieri pubblicando ogni giorno una foto dal Lungarno Torrigiani e condividendola sui Social istituzionali, facendo così sentire agli operai la vicinanza della cittadinanza e trasmettendo ai cittadini l'impegno rivolto a sistemare il danno.



Le immagini della voragine con Ponte Vecchio sullo sfondo hanno fatto in poche ore il giro del mondo attraverso migliaia di condivisioni in rete, ma ad iniziare dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti la mattina alle 6 e fino agli ultimi operai che hanno spostato le transenne per riaprire la strada chiusa al traffico, Firenze ha vissuto un breve ritorno agli Angeli del fango.

Un evento che ha visto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presentarsi davanti alla Firenze ferita al cuore, in una linea prospettica tracciata anche dai droni tra la collina di piazzale Michelangelo con Forte di Belvedere e San Miniato al Monte verso gli Uffizi davanti a Palazzo Vecchio e Santa Maria del Fiore.