Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici: i lavori proseguono fino al 28 gennaio

Interventi per risanare la pendice del viale Poggi, nel tratto che aveva ceduto a ottobre per le piogge. Manutenzione degli attraversamenti pedonali in via De Nicola, lavori alla rete di telefonia in via Reginaldo Giuliani e alla rete idrica in via Incontri

Andranno avanti ancora per quattro settimane i lavori di ripristino di lungarno Anna Maria Luisa dei Medici. Nel corso dell’intervento di risanamento della pavimentazione stradale è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori di risanamento del sistema di smaltimento delle acque piovane, anche per preservare i locali sottostanti la sede stradale. Per questo l’intervento proseguirà fino al 28 gennaio. Intanto in concomitanza del Capodanno il cantiere sarà sospeso da oggi a lunedì 2 gennaio con la strada comunque chiusa al transito dei veicoli.

Un investimento di 80mila euro per risanare la pendice del viale Poggi prossima al Giardino delle Rose, e i manufatti presenti, danneggiati dalla pioggia lo scorso ottobre.

Il via libera ai lavori dopo l'approvazione, questa mattina in giunta, della delibera presentata dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini. L'intervento che, durerà cinque mesi, prevede anzitutto adeguati approfondimenti relativi al sistema di convogliamento delle acque piovane lungo la pendice, il cui malfunzionamento si è dimostrato la causa del distacco di alcune pietre. Subito dopo cominceranno i lavori di adeguamento del sistema di smaltimento e la ricostruzioni delle parti lapidee che si sono distaccate.

«Viale dei Colli - ha sottolineato l'assessore Bettini - ha un valore non solo storico-monumentale ma anche ambientale in quanto vero e proprio serbatoio di naturalità. Le violente piogge di questi ultimi anni hanno creato non pochi cedimenti: da qui la necessità di un intervento risolutivo di miglioramento del sistema di regimazione della acque».

La manutenzione degli attraversamenti pedonali in via De Nicola, i lavori alla rete di telefonia in via Reginaldo Giuliani e piazza Dalmazia e alla rete idrica in via Incontri. Ma anche la sostituzione di lapidoni fognari in via Aretina e via dell'Argin Grosso. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.